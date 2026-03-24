Με δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα θα είναι ο καιρός ανήμερα της 25ης Μαρτίου, επηρεάζοντας τις παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Σε ορισμένες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ σε άλλες αναμένονται βροχές και ενισχυμένοι άνεμοι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, στα ανατολικά και νότια τμήματα προβλέπονται βροχοπτώσεις, με τους βοριάδες να φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, εντείνοντας το αίσθημα ψύχρας. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη, με ηλιοφάνεια, πιο ήπιους ανέμους έως 5 μποφόρ και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Με καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, η Κατερίνη, η Καβάλα, τα Ιωάννινα, η Κομοτηνή, η Κοζάνη, η Πάτρα, καθώς και σε περιοχές του Ιονίου, στον Πύργο και την Καλαμάτα.

Αντίθετα, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη οι εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν υπό βροχή. Ψιλόβροχο αναμένεται και στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί η στρατιωτική παρέλαση, αλλά και σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Λιβαδειά και ο Βόλος.

Ο καιρός θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο με τον οποίο θα τιμηθεί φέτος η εθνική επέτειος σε κάθε γωνιά της χώρας.

Χάρτης βροχοπτώσεων και αναλυτική πρόγνωση

Σε ανάρτησή του, ο Γιάννης Καλλιάνος παρουσίασε χάρτη (meteoam.it) που αποτυπώνει τις περιοχές και τις ώρες όπου θα εκδηλωθούν βροχές κατά τη διάρκεια της 25ης Μαρτίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας, όπου έως τις 11:00-12:00 το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές.

Στη συνέχεια, οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με επίκεντρο το νησί, όπου θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές έως περίπου τις 15:00-16:00 το απόγευμα.

Όσον αφορά τους ανέμους, αναμένονται εντάσεις που σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ. Ενδέχεται, έτσι, να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μικρών πλοίων.

Αντίθετα, στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις και ήπια ψύχρα, χωρίς φαινόμενα.

Η επόμενη μεταβολή του καιρού

Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται νέα αλλαγή του καιρού, αρχικά από τα βορειοδυτικά. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται, για μια απολύτως τυπική μεταβολή για το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, που θα φέρει καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, χωρίς ωστόσο λόγο ανησυχίας.

Στην Αττική οι βροχές θα είναι τοπικές και ασθενείς, ενώ οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά σε ορεινά τμήματα άνω των 900-1.200 μέτρων. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κατά διαστήματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με εξάρσεις και υφέσεις.

Ακολουθούν μέγιστες θερμοκρασίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τις επόμενες ημέρες :

ΑΘΗΝΑ:

Τετάρτη (Εθνική Επέτειος) : 17°C

Πέμπτη : 19°C

Παρασκευή : 18°C

Σάββατο 28/3 : 17°C

Κυριακή 29/3 : 17-18°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Τετάρτη (Εθνική Επέτειος) : 18°C

Πέμπτη : 18-19°C

Παρασκευή : 16°C

Σάββατο 28/3 : 15-16°C

Κυριακή 29/3 : 16-17°C

Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες !