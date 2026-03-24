Με μεταβαλλόμενο σκηνικό καιρού θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς η αστάθεια της Τετάρτης 25ης Μαρτίου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, θα δώσει σταδιακά τη θέση της σε πιο βελτιωμένες συνθήκες την Πέμπτη. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν θα έχει διάρκεια, καθώς την Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με επιστροφή των φαινομένων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πτώση της θερμοκρασίας.

Γενικότερα, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικές εναλλαγές, με κύριο γνώρισμα τη μετάβαση από την αστάθεια σε πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου σε φθινοπωρινό τύπο καιρού προς το τέλος της εβδομάδας.

Με τοπικές βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής εορτής, ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή. Στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσουν γενικά αίθριες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, στις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ το πρωί θα σημειωθούν κατά τόπους και στην Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρά.

Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ενισχυμένοι βοριάδες και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 4 έως 6 και τοπικά έως 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς.

Καιρός στη Αττική

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες έως το πρωί. Από τις προμεσημβρινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με εμφάνιση και διαστημάτων ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά έως και τα 7-8 μποφόρ, πριν εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ασθενείς νοτιοανατολικούς.

Πέμπτη: Κυριαρχία της ηλιοφάνειας με τοπικές εξαιρέσεις

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, ο καιρός θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Από το μεσημέρι θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά ορεινά θα πυκνώσουν πρόσκαιρα.

Στα δυτικά, ωστόσο, οι νεφώσεις βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βορειότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή: Επιστροφή της αστάθειας και πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, η αστάθεια επανέρχεται, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, από το απόγευμα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα.

Από το βράδυ, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και συγκεκριμένα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές, που θα είναι πιο αισθητή στα δυτικά.