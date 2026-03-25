Γενική πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα καταστεί σχεδόν αίθριος. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, καθώς και καταιγίδες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το πρωί στην Εύβοια.

Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα νότια νησιά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με μικρή άνοδο.

Μακεδονία και Θράκη

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με διαστήματα σχεδόν αίθριου καιρού. Πιθανότητα τοπικών όμβρων υπάρχει νωρίς το πρωί στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με ελαφρώς χαμηλότερες ελάχιστες στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στην Εύβοια το πρωί δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στην Κρήτη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές κατά τόπους. Στις Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασίες από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βελτίωση από το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Θερμοκρασίες από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 7 μποφόρ, εξασθενούντες από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς ασθενείς. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Στα δυτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, επεκτεινόμενες ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.