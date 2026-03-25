Ένα τρομακτικό επεισόδιο συνέβη μέσα σε σταθμό του μετρό, όταν συμμορία νεαρών άρπαξε μια αλυσίδα από τον λαιμό 20χρονου.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή (22/3) στο μετρό στο Μοναστηράκι, εντός του συρμού. Ο 20χρονος μόλις του έκλεψαν την αλυσίδα, ξεκίνησε να κυνηγά τους δράστες, οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν πριν τραπούν σε φυγή.

Αστυνομικοί τους ταυτοποίησαν από το βιντεοληπτικό υλικό και την αμέσως επόμενη ημέρα τους εντόπισαν στο σταθμό Βικτώρια και τους πέρασαν χειροπέδες. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από όλα όσα συνέβησαν.