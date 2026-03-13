Αυτός είναι ο αρχηγός της συμμορίας των Ρομά

Είναι ο αρχηγός των τεσσάρων αδερφών που πλέον έχει προφυλακιστεί. Εκείνος που, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, οργάνωνε τις απάτες και τις περισσότερες φορές απειλούσε τα θύματα. Εκατομμυριούχος από κάποια στιγμή και μετά, αρχηγός των Ρομά στην περιοχή που έμενε, σημείο αναφοράς για ορισμένους.

Ο ίδιος δεν έδειχνε να φοβάται τίποτα και κανέναν. Συνέχιζε απτόητος και φέρεται να έταζε από χρυσές λίρες σε τιμή ευκαιρία, μέχρι ψήφους σε πολιτικούς κατά τη διάρκεια προεκλογικών αναμετρήσεων.

Μαζί με τα αδέρφια και τους φίλους του, περνούσε ώρες σε γυμναστήρια μέσα από τα οποία δημοσίευε πολλές φορές εικόνες και έδινε το παρών σε συγκεντρώσεις Ρομά στη Θεσσαλία, σε κλειστά γήπεδα, όπου γνώριζε την αποθέωση. Στις ομιλίες του, μία σειρά από υποσχέσεις για καλύτερες μέρες, για επίλυση των προβλημάτων, για ένα μέλλον τελείως διαφορετικό από το σήμερα για τους Ρομά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που μακριά από τις κάμερες, τη νύχτα έφτασε στο σημείο να κλέψει οστεοφυλάκιο νεκρού αντίπαλης οικογένειας για να την ενοχλήσει.

Στη φυλακή

Όλα αυτά στο παρελθόν. Προ ημερών, ο 50χρονος και τα τρία αδέρφια του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατηγορούνται για μία σειρά από απάτες, μέσα από τις οποίες κατάφεραν να αποκομίσουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

«Με έναν καταγγέλλοντα κάναμε παρέα. Του πρότεινα να αγοράσουμε λίρες και να τις πουλήσουμε αργότερα όταν θα ανέβαινε η αξία τους. Μου έδωσε 175.000 ευρώ, εγώ όμως στην πορεία δεν μπόρεσα να αγοράσω τις λίρες και ξόδεψα τα χρήματα αλλού. (…) Τη γυναίκα που λέει ότι της δώσαμε κέρματα αντί για λίρες δεν έχω καμία απολύτως σχέση και ούτε την ξέρω», λέει ένας από τους προφυλακισμένους.

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τον πατέρα της πολιτικού

Τα τέσσερα αδέρφια κατηγορήθηκαν και από τον πατέρα πολιτικού, η οποία παλαιότερα είχε εκλεγεί με τη ΝΔ, για κλοπή συνολικά 710.000 ευρώ.

«Η αλήθεια για τον πατέρα της βουλευτού είναι ότι εκείνος με προσέγγισε με την προσδοκία να πάρει η κόρη του 10.000 ψήφους από την κοινότητα των Ρομά. Μας έδωσε οικειοθελώς 200.000 ευρώ. Όταν όμως η κόρη του δεν εκλέχτηκε, η στάση του άλλαξε. Άρχισε πόλεμο εναντίον μας. Μας απειλούσε ότι αν δεν του επιστρέψουμε τα χρήματα θα χρησιμοποιούσε τις διασυνδέσεις του για να μας ‘εξαφανίσει’, αλλά και να μας κλείσει φυλακή».

Τα τέσσερα αδέρφια επικαλούνται έγγραφο που, όπως λένε, είναι το συμφωνητικό που υπέγραψαν με τον πατέρα της πολιτικού:

«Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, για τον προεκλογικό αγώνα της υποψηφίας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και θυγατέρας του ονόματι…, έδωσε για έξοδα των εκλογών της περιόδου 2023 στον πρώτο και του κατέβαλε συνολικά το χρηματικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000. ευρώ) σε μετρητά, με την υπόσχεση η ανωτέρω υποψήφια βουλευτής να λάβει σε ολόκληρο τον νομό της Λάρισας 10.000 ψήφους και κυρίως από τους εκλογείς ΡΟΜΑ του νομού της Λάρισας».