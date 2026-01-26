Το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, εν μέσω κλιμακούμενων διπλωματικών εντάσεων. Το μήνυμα μεταδόθηκε μέσα από μια διαφημιστική πινακίδα στην Πλατεία Ενγκελάμπ της Τεχεράνης, η οποία απεικόνιζε κατεστραμμένα αμερικανικά αεροσκάφη στο κατάστρωμα αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, συνοδευόμενη από τη φράση «Αν σπείρεις άνεμο, θα θερίσεις θύελλα». Η κίνηση αυτή ήρθε καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά του πολεμικά πλοία πλησίαζαν την περιοχή.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ανάπτυξη του στόλου είναι προληπτική, εξηγώντας πως τα πλοία τοποθετούνται «σε περίπτωση που αποφασίσει να προβεί σε στρατιωτική ενέργεια». «Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να μην χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», ανέφερε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Η Πλατεία Ενγκελάμπ χρησιμοποιείται συχνά από τις ιρανικές αρχές για κρατικές συγκεντρώσεις, με τις διαφημιστικές πινακίδες της να αλλάζουν ανάλογα με τα πολιτικά μηνύματα της εποχής. Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι η δύναμη είναι «πιο έτοιμη από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Κλιμάκωση εντάσεων και αιματηρή καταστολή

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκδηλώνονται σε μια περίοδο εσωτερικής αναταραχής στη χώρα. Σύμφωνα με απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα και στοιχεία που επικαλείται το Iran International, περισσότεροι από 36.500 Ιρανοί φέρονται να σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της καταστολής διαδηλώσεων στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για τη φονικότερη διήμερη σφαγή διαδηλωτών που έχει καταγραφεί στο Ιράν.

Τα δεδομένα που συνέλεξε το Iran International από υπηρεσίες ασφαλείας και τοπικές πηγές ανέφεραν αρχικά περίπου 12.000 νεκρούς. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας σημειώθηκαν σε περισσότερες από 400 πόλεις και κωμοπόλεις, με πάνω από 4.000 σημεία βίας σε όλη τη χώρα.

Έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, που είδε το Iran International, δείχνουν ότι ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε από τουλάχιστον 27.500, σύμφωνα με έκθεση προς το κοινοβούλιο στις 21 Ιανουαρίου, σε περισσότερους από 36.500 στις επόμενες αναφορές προς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Παρατεταμένη διακοπή στο διαδίκτυο

Την ίδια ώρα, η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο στο Ιράν παρέμεινε περιορισμένη για περισσότερες από 400 ώρες. Η ομάδα παρακολούθησης NetBlocks ανέφερε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο λειτουργούσε μόλις στο 1% των φυσιολογικών επιπέδων, γεγονός που δυσχεραίνει την ενημέρωση και την επικοινωνία των πολιτών.