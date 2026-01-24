Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln διέσχισε τα Στενά της Μάλακα πριν από περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης και φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν τοπικοί παρατηρητές. Το πυρηνοκίνητο πλοίο πέρασε από τη Σιγκαπούρη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής, με περιορισμένο φωτισμό, συνοδευόμενο από τα αντιτορπιλικά USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance και USS Michael Murphy.

Ο ναυτικός σχηματισμός επιχειρούσε έως πρόσφατα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και πλέον φαίνεται να κατευθύνεται προς τον Ινδικό Ωκεανό. Αν και το Πεντάγωνο και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τον τελικό προορισμό, τα διαθέσιμα στοιχεία πλοήγησης δείχνουν αυτή την πορεία.

Πρόκειται για την τρίτη φορά μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους που ομάδα κρούσης του αμερικανικού ναυτικού ανακατευθύνεται από τον Ινδο-Ειρηνικό προς τον Περσικό Κόλπο. Το ίδιο το Abraham Lincoln είχε εκτραπεί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του το 2024, ενώ παρόμοια αποστολή είχε εκτελέσει και το αεροπλανοφόρο Nimitz τον περασμένο Ιούνιο.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72)

Το USS Abraham Lincoln είναι πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγκρίθηκε το 1982 και τέθηκε σε υπηρεσία τον Νοέμβριο του 1989, αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες ναυτικές μονάδες στον κόσμο.

Με εκτόπισμα 880.000 τόνων και μήκος 332,8 μέτρων, κινείται με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες Westinghouse A4W, που του εξασφαλίζουν απεριόριστο βεληνεκές και ταχύτητα άνω των 30 κόμβων (56 χλμ/ώρα). Το σύστημα πρόωσης αποδίδει 260.000 ίππους μέσω τεσσάρων ατμοστροβίλων.

Ο αμυντικός του εξοπλισμός περιλαμβάνει εκτοξευτές Sea Sparrow, αντιπυραυλικά συστήματα RAM RIM-116 και τρία συστήματα CIWS Phalanx για άμυνα σημείου. Διαθέτει επίσης προηγμένα ραντάρ εναέριας έρευνας AN/SPS-48E και AN/SPS-49, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το πλήρωμα αριθμεί 5.680 άτομα, εκ των οποίων 3.200 ανήκουν στο πλήρωμα του πλοίου και 2.480 στην αεροπορική πτέρυγα. Το αεροπλανοφόρο μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν μέσω τεσσάρων καταπελτών και τεσσάρων ανελκυστήρων, με υπόστεγο κάτω από το κατάστρωμα.

Το Abraham Lincoln φέρει την Αεροπορική Πτέρυγα 9, εξοπλισμένη με μαχητικά F/A-18E/F Super Hornet, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2D Advanced Hawkeye και ελικόπτερα MH-60.

Το επιχειρησιακό βεληνεκές του Abraham Lincoln δεν περιορίζεται από τα δικά του όπλα αλλά από την αερομεταφερόμενη αεροπορική πτέρυγα. Τα μαχητικά αεροσκάφη F/A-18E/F Super Hornet αποτελούν την κύρια επιθετική του δύναμη, με ακτίνα μάχης περίπου 722 χιλιομέτρων (390 ναυτικών μιλίων) σε διαμόρφωση βομβαρδισμού και πυραυλικής κρούσης αέρος-αέρος, η οποία μπορεί να επεκταθεί σημαντικά με εναέριο ανεφοδιασμό.