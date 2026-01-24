Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι διεθνείς ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο», απαντώντας στις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσεται «αρμάδα» στη Μέση Ανατολή, με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους.

«Ίσως να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One, κατά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

‼️🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇮🇷 Unusual military activity detected A sharp increase in U.S. and British military aircraft movements toward the Middle East has been recorded over the past 36 hours. Former President Trump commented: 🗣️ “We have a huge fleet heading this way…” All eyes on the skies.… pic.twitter.com/4Reir5wHIw — WAR (@warsurveillance) January 23, 2026

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών RAF Eurofighter Typhoon της 12ης Μοίρας στο Κατάρ, έπειτα από αίτημα της Ντόχα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας.

Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα στο AFP, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Ελπίζουμε η στρατιωτική συγκέντρωση να μη μετατραπεί σε πραγματική σύγκρουση, ωστόσο είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύονται τα συστήματα αεράμυνας στην περιοχή, κυρίως γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές βάσεις.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν, ενώ ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο προληπτικής επίθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ σήμερα (24/1) για επείγουσες διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan. Παράλληλα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Φιντάν: Το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να πλήξει το Ιράν

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία για να πλήξει το Ιράν. «Ελπίζω να επιλέξουν μια διαφορετική πορεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να επιτεθεί», ανέφερε, προειδοποιώντας για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται στον απόηχο απειλών από τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν «οδυνηρές συνέπειες» σε περίπτωση επίθεσης, τονίζοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ανησυχία για ακυρώσεις πτήσεων και κυρώσεις

Ήδη, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή. Η Air France ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των πτήσεων προς το Ισραήλ για το Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας την ολλανδική Sky, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας λόγω της αυξημένης έντασης.

🚨🇮🇷 Some Iranians have managed to get online in the past few hours after 2 weeks of internet shutdown. They are now uploading videos on X. First video shows protesters set fire to a statue of IRGC General Qasem Soleimani. pic.twitter.com/numNpEsqvA — Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 23, 2026

Την ίδια στιγμή, ακτιβιστές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5.000 νεκρούς από την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων σε εννέα πλοία του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» και σε οκτώ συνδεδεμένες εταιρείες, στο πλαίσιο της εντεινόμενης οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.