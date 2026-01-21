Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα “σβηστεί” από τον χάρτη αν η Τεχεράνη ενορχηστρώσει τη δολοφονία του.

Σε συνέντευξή του στο News Nation, ο Τραμπ τόνισε ότι έχει δώσει σαφείς διαταγές για ισχυρή αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης κατά του.

Νωρίτερα, ο Ιρανός στρατηγός Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί απείλησε με θανατική καταδίκη του Τραμπ αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στον ιρανό ανώτατο ηγέτη, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «σβηστεί από τον χάρτη» σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει τη δολοφονία του, απαντώντας στις πρόσφατες απειλές ιρανού στρατηγού.

«Έχω δώσει πολύ σαφείς διαταγές. Αν γίνει κάτι, θα το σβήσουν από την επιφάνεια της Γης», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation, που μεταδόθηκε την Τρίτη.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν ως απάντηση στον ιρανό στρατηγό Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί, ο οποίος είχε απειλήσει νωρίτερα ότι ο αμερικανός ηγέτης θα θανατωθεί αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Τραμπ ξέρει πως αν σηκωθεί χέρι εναντίον του ηγέτη μας, δεν θα κόψουμε μόνο αυτό το χέρι, κι αυτά δεν είναι λόγια του αέρα», τόνισε ο αξιωματικός σε δηλώσεις του σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει με στρατιωτική επέμβαση, προκειμένου να τερματιστεί η καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, φωνές από την ιρανική διασπορά, μεταξύ αυτών και η νομπελίστρια ειρήνης του 2023 Σιρίν Εμπαντί, έχουν εκφράσει αντίθεση σε «στοχευμένες» ενέργειες των ΗΠΑ κατά της ιρανικής ηγεσίας και ειδικότερα του Αλί Χαμενεΐ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο, ο Τραμπ είχε ήδη απειλήσει να «αφανίσει» το Ιράν σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης εναντίον του.