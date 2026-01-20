Ένταση στο Ευρωκοινοβούλιο προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με τον Δανό ευρωβουλευτή Άντερς Βίστισεν να αντιδρά έντονα από το βήμα του Στρασβούργου.

Η οργή του Βίστισεν ξέσπασε μετά τις αναφορές του Τραμπ περί ενδεχόμενης προσάρτησης της Γροιλανδίας, ακόμη και με τη βία. Ο Δανός πολιτικός ανέβηκε στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, μιλώντας στα αγγλικά, απευθύνθηκε με σκληρή φράση προς τον Αμερικανό πρόεδρο: «Επιτρέψτε μου να το εκφράσω με τις λέξεις που ίσως θα καταλάβετε: Κύριε πρόεδρε, άντε και γ…».

Danish MEP Anders Vistisen to Trump: “Let me put this in words you might understand. Mr. President, fu*k off.” pic.twitter.com/m9S1N8Om0C — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 20, 2026

Αμέσως μετά, ο Βίστισεν συνέχισε την ομιλία του στη δανική γλώσσα, προτού διακοπεί από το προεδρείο για μια ήπια επίπληξη σχετικά με το ύφος των δηλώσεών του.

Το προεδρείο υπενθύμισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τον τρόπο ομιλίας στο Ευρωκοινοβούλιο και ότι πρέπει να αποφεύγονται οι βωμολοχίες, ανεξαρτήτως πολιτικών εντάσεων. Ο Δανός ευρωβουλευτής επανήλθε γρήγορα στο θέμα της ομιλίας του, συνεχίζοντας σε πιο ήπιους τόνους.