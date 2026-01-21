Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε μακρά ομιλία στην επέτειο της ορκωμοσίας και έναρξης της δεύτερης θητείας του, εστιάζοντας στο ότι δεν αναγνωρίζονται επαρκώς τα επιτεύγματά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε χθες, Τρίτη, μια μακρά και αμφιλεγόμενη ομιλία με αφορμή την επέτειο της ορκωμοσίας του και την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε, όπως είπε, η έλλειψη αναγνώρισης των επιτευγμάτων του.

Ο αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς κουρασμένος και χωρίς έντονες εξάρσεις, μίλησε για περίπου μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά σε αίθουσα του Λευκού Οίκου, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ομιλίας του σε προσωπικούς μονολόγους.

«Νομίζω ότι ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου», απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου, προκαλώντας εντύπωση με τον τόνο αυτοαναφορικότητας που χαρακτήρισε την εμφάνισή του.

Η ομιλία του Τραμπ επικεντρώθηκε κυρίως στις πρόσφατες αντιπαραθέσεις και επιθέσεις του, χωρίς να περιλαμβάνει κάποια σημαντική ανακοίνωση ή νέα πολιτική πρωτοβουλία. Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος, που εξακολουθεί να επιβάλλει τη γραμμή του στην αμερικανική πολιτική σκηνή, υπογράμμισε πως «η ομάδα μου δεν μου αντιμιλάει συχνά» και πρόσθεσε: «Δεν μου αρέσει αυτό, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται εντός της ημέρας να μεταβεί στο Νταβός, όπου οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, φοβούμενοι νέα διπλωματική ένταση με αφορμή τη Γροιλανδία.

Αποσύνδεση από την πραγματικότητα

Ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι δεν προβάλλουν επαρκώς τα επιτεύγματά του στην οικονομία και τη μείωση του κόστους ζωής. «Τις έχουμε μειώσει σημαντικά», τόνισε, αναφερόμενος στις τιμές, εκφράζοντας παράλληλα απορία για την επικοινωνιακή του εικόνα: «Ίσως αυτοί στους οποίους έχω αναθέσει τις δημόσιες σχέσεις μας να μην είναι πολύ καλοί».

Καθισμένη δίπλα του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, παρέμεινε ανέκφραστη, ενώ οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης δεν άργησαν να έρθουν. «Ξεκάθαρα δεν ζει την πραγματικότητα», σχολίασε μέσω X η Κάθριν Κλαρκ, υπεύθυνη κομματικής πειθαρχίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραπέμποντας σε δημοσίευμα της Wall Street Journal που υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί επωμίζονται το βάρος των τελωνειακών δασμών του Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ανέφερε πως «ο Τραμπ θέλει να κυβερνά σαν βασιλιάς» και ότι «όσο προχωρά, γίνεται ολοένα πιο παλαβός και αντιδημοφιλής».

Δυσαρέσκεια και δημοσκοπήσεις

Η αντιπολίτευση ελπίζει να ανακτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, βασιζόμενη στη διογκούμενη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με δημοσκόπηση των YouGov/CBS News, το 74% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο πρόεδρος δεν έχει κάνει «αρκετά» για τη μείωση των τιμών, ενώ το 53% πιστεύει ότι αφιερώνει «υπερβολικά» πολύ χρόνο στην εξωτερική πολιτική.

Αναφορές σε Νόμπελ και Hells Angels

Ο Τραμπ επανήλθε και στο θέμα του Νόμπελ Ειρήνης, εκφράζοντας δυσαρέσκεια που δεν του έχει απονεμηθεί, υποστηρίζοντας πως «η Νορβηγία ελέγχει» τη διαδικασία επιλογής – ισχυρισμός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς την ευθύνη έχει ανεξάρτητη επιτροπή.

Στην αρχή της ομιλίας του παρουσίασε φωτογραφίες «ανισόρροπων δολοφόνων», όπως τους χαρακτήρισε, που συνελήφθησαν από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) και απελάθηκαν, προκαλώντας αντιδράσεις. Ερωτηθείς για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη, δήλωσε πως επρόκειτο για «φρικτό» γεγονός, προσθέτοντας: «Ο πατέρας της ήταν—ελπίζω ότι είναι ακόμη—μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ».

Κλείνοντας, ο αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε πως έχει την υποστήριξη της διαβόητης συμμορίας μηχανόβιων Hells Angels. «Μου αρέσουν οι Hells Angels. Με ψήφισαν. Με προστάτευσαν», δήλωσε, αναφερόμενος στην ομάδα που το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χαρακτηρίζει «εγκληματική οργάνωση».