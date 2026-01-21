Το αεροσκάφος Air Force One με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να επιστρέψει προληπτικά στην αεροπορική βάση Άντριους λόγω «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος» λίγη ώρα μετά την απογείωση του για το Νταβός.

Ο αμερικανός πρόεδρος προγραμματιζόταν να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον χιονοδρομικό σταθμό των Ελβετικών Άλπεων.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η συνοδεία του Τραμπ θα αλλάξει αεροσκάφος και θα επαναλάβει το ταξίδι του προς την Ελβετία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα μετά την απογείωση, ενώ ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης κατευθυνόταν προς τον ελβετικό χιονοδρομικό σταθμό για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Το Air Force One—η κωδική ονομασία που χρησιμοποιεί η αμερικανική πολεμική αεροπορία για κάθε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ—βρισκόταν ήδη εν πτήσει όταν αποφασίστηκε η επιστροφή του στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους.

Ο κ. Τραμπ και η συνοδεία του αναμένεται να επιβιβαστούν σε άλλο αεροσκάφος και να αναχωρήσουν εκ νέου για τις ελβετικές Άλπεις, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Νταβός.