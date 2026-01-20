Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το έγγραφο με τίτλο «365 νίκες σε 365 ημέρες» κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, που είχε διανεμηθεί από τον Λευκό Οίκο.

Στη συνέντευξη, αναφέρθηκε στις συλλήψεις στη Μινεσότα, κατηγορώντας τους Σομαλούς μετανάστες με σκληρούς όρους, μεταξύ άλλων χαρακτηρίζοντας τη Σομαλία ως «δεν είναι καν χώρα».

Ο Τραμπ απέδωσε την ευθύνη για την παρουσία των συλληφθέντων στις ΗΠΑ στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκάλεσε «νυσταγμένο Τζο», και κατηγόρησε τους επικριτές του ως «επαγγελματίες αγκιτάτορες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε απόψε έκτακτη συνέντευξη Τύπου για τον ένα χρόνο διακυβέρνησής του στις ΗΠΑ και σχολίασε μεταξύ άλλων το μεταναστευτικό, την κυβέρνηση Μπάιντεν, την κατάσταση στην Βενεζουέλα αλλά και την σχέση του με το ΝΑΤΟ και την Γροιλανδία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Τραμπ δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τη Γροιλανδία και το ενδεχόμενο διάλυσης του ΝΑΤΟ, εάν η Ουάσιγκτον προχωρούσε σε απόκτηση του νησιού. Ο ίδιος απάντησε ότι «η κατάσταση θα εξελιχθεί αρκετά καλά» και τόνισε πως έχει συμβάλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην ενίσχυση της Συμμαχίας. Παράλληλα πρόσθεσε πως«αν το ΝΑΤΟ δεν έχει εμάς, το ΝΑΤΟ δεν είναι αρκετά δυνατό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη Γροιλανδία, περιοριζόμενος στη φράση «Θα δείτε». Η απάντηση αυτή αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από το παλαιότερο ενδιαφέρον του για την απόκτηση του νησιού.

«Έχασα τον σεβασμό μου» για τη Νορβηγία

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα έπρεπε να είχε λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε «οκτώ πολέμους». Πρόσθεσε μάλιστα ότι έχει «χάσει τον σεβασμό» του για τη Νορβηγία, λόγω του ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο.

Κριτική στον ΟΗΕ και αναφορά σε νέο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα «μπορούσε» να αντικαταστήσει τον «άχρηστο» ΟΗΕ. Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της πάγιας κριτικής του προς διεθνείς οργανισμούς, τους οποίους θεωρεί αναποτελεσματικούς.

Σχόλια για Στάρμερ και Μακρόν

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ απάντησε: «τα πάω καλά μαζί τους. Εννοώ, πάντα μου φέρονται καλά. Γίνονται λίγο σκληροί όταν δεν είμαι παρών, αλλά όταν είμαι τριγύρω μου φαίνονται πολύ καλά. Και ξέρετε, τους συμπαθώ και τους δύο».

Αναφορά του Τραμπ στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία, όπως είπε, του χάρισε το Νόμπελ Ειρήνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν πως η Ματσάδο δεν μπορεί να είναι πρόεδρος της Βενεζουέλας, καθώς «δεν απολαμβάνει τον σεβασμό που απαιτείται».

Τραμπ για δασμούς: «Δεν ξέρω πως θα επιστρέψω τα χρήματα σε περίπτωση που χρειαστεί»

Αναφερόμενος στην πολιτική των δασμών, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι δεν γνωρίζει πώς θα επιστραφούν τα χρήματα που εισπράχθηκαν, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει σχετικά. Δεν έκανε αναφορά σε συγκεκριμένες χώρες που επηρεάζονται από την πολιτική αυτή.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο», είπε, αναφερόμενος στην επικείμενη απόφαση για τους εκτεταμένους δασμούς που επιβλήθηκαν πέρσι από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων, «δεν ξέρει» πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό.

Το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου πρόκειται να παραστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά στην Ελβετία». Με τη φράση αυτή έκλεισε το σχόλιό του, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών απέναντί του.

Τραμπ: Επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι που συνελήφθησαν ήρθαν στις ΗΠΑ εξαιτίας του «νυσταγμένου Τζο», όπως αποκάλεσε τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Παρουσιάζοντας φωτογραφίες των συλληφθέντων, κατηγόρησε όσους αντιδρούν ως «επαγγελματίες αγκιτάτορες».

Απευθυνόμενος στη συνεργάτιδά του Λίβιτ, ρώτησε πόσοι έχουν συλληφθεί, με εκείνη να απαντά «10.000 εγκληματίες». Ο Τραμπ συνέχισε, υπερασπιζόμενος την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του και υποστηρίζοντας ότι αυτή συμβάλλει στην ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πρώτες δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου

Κατά την έναρξη της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το έγγραφο «365 νίκες σε 365 ημέρες», που είχε διανεμηθεί νωρίτερα από τον Λευκό Οίκο. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στις συλλήψεις που έγιναν στη Μινεσότα, δείχνοντας φωτογραφίες των συλληφθέντων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «επικίνδυνους ανθρώπους» και «ναρκέμπορους». Προχώρησε επίσης σε δηλώσεις για τη Σομαλία, λέγοντας πως «η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», και εξαπέλυσε επίθεση κατά των Σομαλών μεταναστών, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

