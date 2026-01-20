Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο θα παραχωρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, Τρίτη (20/1), στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά από ανάρτηση του ίδιου, στην οποία υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν αυτός, εξαπολύοντας εκ νέου επιθέσεις κατά κρατών-μελών της Συμμαχίας.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, όπως συνηθίζει.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του για την ανάγκη των συμμάχων να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.