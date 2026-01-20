Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι η Ευρώπη «δεν πρέπει να διστάσει να χρησιμοποιήσει» τα μέσα που έχει για να προστατέψει τα συμφέροντά της.

Καταδίκασε τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι στοχεύει στην «υποβάθμιση της Ευρώπης», μετά τη δημοσιοποίηση προσωπικού μηνύματος του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να επιλύσει βασικά ζητήματα της μέσω προώθησης μεγαλύτερης καινοτομίας και ιδιωτικών επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς.

Η Ευρώπη «δεν πρέπει να διστάσει να χρησιμοποιήσει» τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Τρίτη, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικού μηνύματος που του είχε στείλει το οποίο αφορούσε μεταξύ άλλων τη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, φορώντας γυαλιά αεροπόρου μπροστά σε ένα ακροατήριο που ανυπομονούσε να ακούσει την άποψή του, καταδίκασε τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι στοχεύει στην «υποβάθμιση της Ευρώπης».

«Η Ευρώπη πρέπει σαφώς να επιλύσει τα βασικά της ζητήματα», προωθώντας μεγαλύτερη καινοτομία και ιδιωτικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς.

Αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στον Τραμπ, ο Μακρόν δεν απέφυγε εντελώς το θέμα, αναφέρει το Euronews. Ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Είναι καιρός ειρήνης, σταθερότητας και προβλεψιμότητας», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα. Ωστόσο, έχουμε φτάσει σε «αστάθεια και ανισορροπία», πρόσθεσε ο Μακρόν, δηλώνοντας ότι «οι συγκρούσεις έχουν γίνει κάτι το φυσιολογικό».

Στη συνέχεια, ήρθε η έμμεση επίθεση κατά του Τραμπ: ενώ επισήμανε ότι το 2025 μαστίζεται από δεκάδες πολέμους, ο Γάλλος πρόεδρος είπε: «Ακούω ότι μερικοί από αυτούς έχουν επιλυθεί».

Επέστρεψε στο θέμα προς το τέλος της ομιλίας του, η οποία κατά τα άλλα επικεντρώθηκε στην οικονομία. «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για νέο ιμπεριαλισμό ή νέο αποικιοκρατισμό», είπε ο Μακρόν. «Είναι η κατάλληλη στιγμή για συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τρεις παγκόσμιες προκλήσεις για τους συμπολίτες μας». «Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες», κατέληξε ο Μακρόν. «Και προτιμούμε το κράτος δικαίου από τη βία».

Ο Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα που του έστειλε για τη Γροιλανδία ο Μακρόν: «Δεν κατανοώ τι κάνεις»

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντάς του τη διοργάνωση συνάντησης της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με screenshot που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Γάλλος πρόεδρος επίσης εξέφρασε την απορία του για τις κινήσεις του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία».

Το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι το «ιδιωτικό μήνυμα» είναι αυθεντικό, υπογραμμίζοντας πως «καταδεικνύει τη συνέπεια του Γάλλου προέδρου τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του μηνύματος, ο Μακρόν αναφέρει ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας» και ότι «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», προσθέτοντας ωστόσο: «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Με γυαλιά ηλίου στο Νταβός ο Μακρόν – Τι συμβαίνει με τα μάτια του

Φορώντας γυαλιά ηλίου τύπου αεροπόρου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε και στο Νταβός, προσελκύοντας τα βλέμματα για την ασυνήθιστη εμφάνισή του.

Ο Μακρόν είχε εμφανιστεί νωρίτερα με πρησμένο, κόκκινο μάτι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη στρατιωτική βάση της Ιστρ, στη νότια Γαλλία. Κατά την επιθεώρηση στρατευμάτων φορούσε γυαλιά ηλίου, με την γαλλική προεδρία να αποδίδει την κατάσταση σε σπασμένο αιμοφόρο αγγείο.

«Παρακαλώ συγχωρήστε με την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου», είπε ο Γάλλος πρόεδρος στην αρχή της ομιλίας του, προσθέτοντας ότι «είναι, φυσικά, κάτι εντελώς ακίνδυνο».

Με χιούμορ, ο Μακρόν σχολίασε: «Απλώς δείτε μια ακούσια αναφορά στο “Μάτι της Τίγρης”… Για όσους αντιλαμβάνονται την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», κάνοντας λόγο για την αποφασιστικότητα που θέλει να εκπέμψει.

Σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα

Η εμφάνιση του προέδρου προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες επαίνεσαν τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

«Κλασικός Μακρόν. Μετατρέποντας ένα κόκκινο μάτι σε αστείο και τα γυαλιά ηλίου σε στυλ. Πρέπει να παραδεχτώ ότι τον κάνει να φαίνεται παράξενα σίγουρος», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε απλά: «Φαίνεται κουλ».

«Ακόμα και ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να θολώσει την προεδρική αλαζονεία. Ο Μακρόν το μετατρέπει σε “μάτι τίγρης”», σημείωσε τρίτος σχολιαστής.

Οι φήμες για την Μπριζίτ Μακρόν

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά υπονοούμενα για τη σύζυγο του προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν. «Ξέχασε ποιος είναι υπεύθυνος, οπότε η Μπριζίτ τον μαστίγωσε», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Η σύζυγός του τον χτυπάει ξανά».

«Ελπίζω η Μπριζίτ να του φέρεται καλά!», σχολίασε με ειρωνική διάθεση ένας τρίτος χρήστης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σχέση του ζεύγους Μακρόν γίνεται αντικείμενο διαδικτυακού σχολιασμού. Τον Μάιο του 2025, είχε γίνει viral βίντεο στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν φαινόταν να σπρώχνει παιχνιδιάρικα τον σύζυγό της στο περιθώριο επίσκεψής τους στο Βιετνάμ, προκαλώντας τότε ανάλογες αντιδράσεις.