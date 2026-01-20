Ο Εμανουέλ Μακρόν απέστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντάς του τη διοργάνωση συνάντησης της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με screenshot που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Γάλλος πρόεδρος επίσης εξέφρασε την απορία του για τις κινήσεις του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία».

Το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι το «ιδιωτικό μήνυμα» είναι αυθεντικό, υπογραμμίζοντας πως «καταδεικνύει τη συνέπεια του Γάλλου προέδρου τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του μηνύματος, ο Μακρόν αναφέρει ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας» και ότι «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», προσθέτοντας ωστόσο: «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο να οργανώσει «μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ», εξηγώντας ότι θα μπορούσε να «προσκαλέσει τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριό της». Παράλληλα, τον προσκαλεί να δειπνήσουν μαζί στο Παρίσι «προτού αναχωρήσεις για τις ΗΠΑ».

Η στάση του Παρισιού για τη Γροιλανδία και τη διεθνή συνεργασία

Το περιβάλλον του Μακρόν τόνισε ότι «στη Γροιλανδία, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών δεν είναι διαπραγματεύσιμος» και πως η δέσμευση της Γαλλίας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Αρκτικής «παραμένει σταθερή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η φετινή γαλλική προεδρία της G7 αποτελεί «μια χρήσιμη ευκαιρία για να ενισχυθεί ο διάλογος και η διεθνής συνεργασία».

Κοινές θέσεις σε Συρία και Ιράν

Αναφορικά με τη Συρία, το Παρίσι επισημαίνει ότι «συνεργαζόμαστε από κοινού με τους Αμερικανούς υπέρ της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και του σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός», παραμένοντας παράλληλα «πιστοί στους συμμάχους μας στον αγώνα κατά του Νταές».

Για το Ιράν, η γαλλική πλευρά υπογραμμίζει ότι «απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών» και ότι η Γαλλία «βρίσκεται στο πλευρό όσων τις υπερασπίζονται».