Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τη Γροιλανδία. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα ασφάλειας και στη στρατηγική σημασία της περιοχής για τη Δύση.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι έχει συμφωνηθεί η πραγματοποίηση συνάντησης στο Νταβός της Ελβετίας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής διαφόρων πλευρών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος υπογράμμισε: «Η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω – σ’ αυτό όλοι συμφωνούν!». Με τη δήλωση αυτή επανέλαβε τη θέση του για τον κρίσιμο ρόλο της περιοχής στα αμερικανικά συμφέροντα.

Σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε αναφέρει σε δημοσιογράφους ότι η Δανία δεν είναι σε θέση να προστατεύσει επαρκώς το νησί, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλειά του.

Ο πρώην πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στη Φλόριντα σχετικά με τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν το ζήτημα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, επαναλαμβάνοντας πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες της Δανίας, είναι υπέροχοι άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε, επιμένοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση του νησιού.