Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, ύστερα από συνάντηση που είχε με τον δανό υπουργό Άμυνας και τη γροιλανδή υπουργό Εξωτερικών.

«Συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η Αρκτική – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – στη συλλογική μας άμυνα και για το πώς η Δανία αυξάνει τις επενδύσεις σε βασικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δανό υπουργό Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν, η Δανία και η Γροιλανδία έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε με τη γροιλανδή υπουργό Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελτ και τον Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

«Το έχουμε προτείνει αυτό. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ το έχει λάβει υπόψη του και πιστεύω πως μπορούμε πλέον να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο», είπε ο Πόουλσεν. «Συνάδει επίσης με όσα έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας.