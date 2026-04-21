Καθόλου αναπάντεχα, μετά το 0-2 από τον Ολυμπιακό, άρχισε ξανά η γκρίνια για τον Ράφα Μπενίτεθ. Με αρκετούς να βάζουν στοίχημα για το έως πότε ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. Προσοχή: όχι αν θα φύγει, αυτό το θεωρούν δεδομένο μετά την ευκαιρία που υπήρχε την Κυριακή να μειωθεί η απόσταση από τους προπορευόμενους, αλλά πετάχτηκε στα σκουπίδια. Ολο το βάρος των ευθυνών θα πέσει συνεπώς, έτσι όπως το πάνε οι ιθύνοντες των Πρασίνων, στον ισπανό τεχνικό. Καλό, όμως, είναι να δούμε και να εξετάσουμε τα δεδομένα.

Στο Κορωπί έχουν τη θαυμαστή ικανότητα να απαξιώνουν προπονητές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αρχικά ήταν ο Βιτόρια, μετά ο Κόντης. Νωρίτερα ο Αλόνσο. Ολοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν γιατί δεν μπόρεσαν να ωραιοποιήσουν μια ζοφερή κατάσταση που υφίσταται χρόνια και χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αναλώσιμοι. Και εν τέλει προέκυψε Μπενίτεθ με ορίζοντα διετίας και με αποδοχές σε ετήσια βάση ύψους 4 εκατ. ευρώ. Αν τον διώξουν, ασφαλώς το ταμείο θα πονέσει αλλά ποιος νοιάζεται για τέτοια πράγματα σε μια ομάδα που αναζητεί βηματισμό και δεν βρίσκει…

Ο δε Μπενίτεθ, μόνο χαμένος δεν θα βγει. Τι έκανε στην αρχή ο Ισπανός; Θέλησε να μαζέψει την κατάσταση. Να βελτιώσει κάποια κακώς κείμενα. Πόνταρε στον Κοντούρη και έριξε τον νεαρό στη μάχη. Κάτι αντίστοιχο επιχείρησε και με τον Κάτρη. Ο στόχος ήταν να δει αν μπορούν οι συγκεκριμένοι πιτσιρικάδες να υπηρετήσουν το μελλοντικό πλάνο. Και ξαφνικά, να τα δημοσιεύματα και οι διαρροές περί δυσαρέσκειας από πλευράς διοίκησης και πως «δεν υπάρχει επαφή Αλαφούζου – Μπενίτεθ». Τι επαφή, ακριβώς; Να πιουν καφέ; Να μιλήσουν για ποδόσφαιρο; Αλλη δουλειά ο ένας, άλλη ο άλλος και εξάλλου έχει ή όχι ο Παναθηναϊκός κάμποσους τεχνικούς διευθυντής ή επικεφαλής τομέων και διοικητικούς; Εκεί, ο Μπενίτεθ γύρισε το τιμόνι. Αρχισε να παίζει, και το κάνει έως και σήμερα, με τρεις κεντρικούς μπακ. Για να νιώσει ασφάλεια, να κλείσουν οι τρύπες στα μετόπισθεν και μετά να ασχοληθεί με το χτίσιμο της ομάδας. Υπό μία έννοια, στο μυαλό του ήταν πλέον «το καλό του Ράφα και μετά ο ΠΑΟ»!

Και ήρθε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενα χαρτί που θέλησε να παίξει ο Μπενίτεθ. Η γκάφα του Γεντβάι έφερε τα πάνω κάτω, με τον στόπερ αμέσως μόλις κάνει την πάσα να πιάνει το κεφάλι του με απόγνωση, γιατί αντιλήφθηκε το χοντρό λάθος. Και τον ισπανό προπονητή να αλλάζει στο ημίχρονο τους Τεττέη και Αντίνο, λες και ήθελε να στείλει μήνυμα για κάποιες μεταγραφές που αμφίβολο είναι αν τις ζήτησε εκείνος! Πώς έκλεισε το ντέρμπι; Με τον κόσμο να βρίζει. Να είναι θυμωμένος. Αλλά και τον Μπενίτεθ να αναζητεί σωσίβιο και δικαιολογίες με την ατάκα «η αλήθεια είναι πως ήμασταν εννιά βαθμούς πίσω από τον Λεβαδειακό». Σκληρό αυτό που ακούστηκε μεν, πολύ αληθινό δε. Εκτός αν ο Παναθηναϊκός πετούσε τότε για την κορυφή.