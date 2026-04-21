Το πρωί της Τρίτης έληξε το μπλόκο των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης, βάζοντας τέλος σε μια πολυήμερη κινητοποίηση που είχε επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία της αγοράς και των μεταφορών στο νησί.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο stonisi.gr, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων έπαιξε η παρέμβαση των αρχών κατά την προσέγγιση πλοίου στο λιμάνι. Η παρουσία τους συνέβαλε στην εκτόνωση της έντασης και στην αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λέσβου και ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης ήρθαν σε απευθείας επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι εκείνη την ώρα ήταν ελάχιστοι. Τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν, με την επισήμανση ότι δεν είναι δυνατόν μια τόσο μικρή ομάδα να διατηρεί μπλόκο απαγόρευσης φορτηγών στο λιμάνι.

Λίγο αργότερα, το μπλόκο λύθηκε και η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται. Η αποχώρηση των κτηνοτρόφων σηματοδότησε την αποκατάσταση της κανονικότητας στην κίνηση φορτηγών και εμπορευμάτων, με τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης να επανέρχονται σταδιακά στους συνηθισμένους ρυθμούς.

Επανέρχεται η αγορά στη Μυτιλήνη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από οκτώ ημέρες κινητοποιήσεων, κατά τις οποίες οι κτηνοτρόφοι είχαν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του εμπορικού και επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης, εμποδίζοντας την εκφόρτωση φορτηγών από εμπορικά και επιβατικά πλοία.

Οι συνέπειες για την τοπική οικονομία υπήρξαν σοβαρές, καθώς παρατηρήθηκε πλήρης κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολλά σούπερ μάρκετ και μικρότερα καταστήματα τροφίμων είχαν αδειάσει, ενώ αρκετά κρεοπωλεία δεν άνοιξαν καθόλου.

Παράλληλα, στα αρτοποιεία καταγράφηκε σημαντική έλλειψη μαγιάς, γεγονός που αποτύπωνε το εύρος των επιπτώσεων από τον αποκλεισμό του λιμανιού. Με τη λήξη του μπλόκου, η αγορά αναμένεται να επανέλθει σταδιακά στους φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουργίας της.