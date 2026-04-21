Οι έντεκα βασικοί. Και τελικά οι δεκατρείς στους δεκατέσσερις της Λεωφόρου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βράδυ Κυριακής γνωρίζοντας τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ έπρεπε να διαχειριστεί μια παρτίδα επιβίωσης, το τελευταίο χαρτί του Ολυμπιακού στη Super League. Διόλου παράξενο λοιπόν ότι το έκανε με τον τρόπο του. Ποντάροντας στους πρωταθλητές του. Εκείνους που πέρσι κατέκτησαν το 48ο με χαρακτηριστική άνεση. Και με τρομερή αποτελεσματικότητα σε ντέρμπι σαν αυτό της Λεωφόρου.

Αν δικαιώθηκε; Το τελικό 2-0 επί του Παναθηναϊκού φωτίζει τα μεγάλα γράμματα της ιστορίας. Το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο των ντέρμπι είναι αφιερωμένο στη νίκη, δίχως να δίνει σημασία στο «πώς» και το «γιατί». Η διαφορά όμως συνήθως κρύβεται στις λεπτομέρειες και μια ματιά σε αυτές επιβεβαιώνει την έμπνευση του Βάσκου να εμπιστευτεί προχθές το βράδυ την περσινή του αγωνιστική version. Μια 4-2-3-1 διάταξη, που δεν θέλει την μπάλα για να σου κάνει ζημιά. Που πιέζει με επιμονή κάθε απόπειρα αντίπαλου build up σκαρφαλώνοντας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και που είναι έτοιμη να τιμωρήσει κάθε λάθος.

Οι τρεις χαφ

Ο Ολυμπιακός την Κυριακή δεν έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Κυριάρχησε απόλυτα όμως στα μισά του γηπέδου με το τρίγωνο Εσε, Ντάνι Γκαρθία και Τσικίνιο να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα της διάταξης – σε σχέση με τους δύο κεντρικούς χαφ του Παναθηναϊκού, τον Ρενάτο Σάντσες και τον Πέδρο Τσιριβέγια. Οι τρεις τους κέρδισαν το 63,6% των μονομαχιών στον αέρα (7/11) και 10 «δεύτερες» μπάλες. Η πίεση προκάλεσε το εύκολο λάθος του Τιν Γεντβάι στο 1-0. Μια κερδισμένη μάχη στον αέρα του Τσικίνιο από τον Σβέριρ Ινγκασον άνοιξε τον δρόμο για το 2-0. Και ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνέχισε να είναι μέσα στις φάσεις αλλά να μη βρίσκει τα δίχτυα σε τρεις «καθαρές» ευκαιρίες; Η περσινή… εντεκάδα για πρώτη φορά φέτος έφερε δύο γκολ από τα άκρα.

Γκολ από τους εξτρέμ

Το πρώτο ο Ζέλσον Μαρτίνς που παίζοντας στον αριστερό διάδρομο βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα στο πρωτάθλημα από τις 4 Φλεβάρη (Αστέρας – Ολυμπιακός 0-3). Και ο Ροντινέι που αγωνιζόμενος δεξιά, μπροστά από τον Κοστίνια έβαλε το πρώτο του γενικά στον φετινό μαραθώνιο. Απαραίτητη σημείωση; Ο Βραζιλιάνος που συμπλήρωσε 150 ματς (9 γκολ, 28 ασίστ) με τους Ερυθρόλευκους, έχει 22 συμμετοχές σαν δεξιός εξτρέμ πέρσι και φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτές η ομάδα του έχει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες σε επτά ματς στην Ευρώπη (Europa League και Champions League), 2 νίκες και 1 ισοπαλία σε τρεις αναμετρήσεις του περσινού Κυπέλλου. Και 7 νίκες, 4 ισοπαλίες σε 11 ματς πρωταθλήματος. Ναι, μια ήττα σε 22: Στο 0-1 της Τρίπολης με τον Αστέρα τον Οκτώβρη του 2024.

Ροντινέι vs Παναθηναϊκού

Σε αυτά τα 22 παιχνίδια ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού μετρά 3 γκολ και 10 ασίστ. Και έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Παναθηναϊκό. Στα περσινά play offs και το 4-2 του Φαλήρου (30/3/25) είχε δύο ασίστ. Νωρίτερα μια ακόμη στο 1-1 του Κυπέλλου στον πρώτο προημιτελικό του ΟΑΚΑ (15/1/25). Και είχε και μια πέρσι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο 1-1 του «Γ. Καραϊσκάκης» στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου (26/1/25). Λογαριασμό 1 γκολ και 4 ασίστ σε 5 ματς σαν δεξιός εξτρέμ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Το λες και παράδοση…

Είχε μια καλή κουβέντα για όλους χθες ο Μεντιλίμπαρ στον Ρέντη. Για την προσπάθεια. Την προσήλωση. Την αποφασιστικότητα και την αντίδραση που έβγαλε το γκρουπ του σε αυτή την οριακή στιγμή του πρωταθλήματος. Τον Κωσταντή Τζολάκη και την επέμβαση του στο πρώτο λεπτό του ντέρμπι στο σουτ του Βιθέντε Ταμπόρδα. Στην ένταση της βασικής γραμμής άμυνας (Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα). Στη διαχείριση του δευτέρου ημιχρόνου με το 2-0 να ασφαλίζει τη νίκη και τον Ολυμπιακό να μην επιτρέπει στον Παναθηναϊκό ούτε να σκεφτεί την «επιστροφή». Το σενάριο της χρονιάς όμως παραμένει ανοιχτό.

Αλλη κατάσταση

Οι Ερυθρόλευκοι είναι στο -5 από την ΑΕΚ, τέσσερις στροφές πριν από το φινάλε. Για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου πρέπει να κάνουν την επόμενη Κυριακή στην Τούμπα (3/5) κόντρα στον ΠΑΟΚ, ό,τι κατάφεραν προχθές στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

Η Κυριακή θύμισε στους Πειραιώτες ότι έχουν τον τρόπο, την ποιότητα και τη μέθοδο να παλέψουν ως το τέλος για το πρωτάθλημα. «Σκεφτόμαστε ήδη τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μας για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας να είμαστε πρωταθλητές. Ξέρουμε πώς πρέπει να συνεχίσουμε» έλεγε το βράδυ της Κυριακής ο Ντάνι Γκαρθία. «Είμαστε αισιόδοξοι» συμπλήρωνε με νόημα περιγράφοντας την αλλαγή της διάθεσης στα ερυθρόλευκα αποδυτήρια. Σήμερα ο Μέντι έχει δώσει το καθιερωμένο ρεπό της Τρίτης. Θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο το Σαββατοκύριακο.