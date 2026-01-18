Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε,δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την κατάσταση ασφαλείας» στη Γροιλανδία και την Αρκτική, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν από τις απειλές για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026

“Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρούτε, χωρίς άλλη διευκρίνιση για το περιεχόμενο αυτής της πολυαναμενόμενης τηλεφωνικής συνομιλίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τις δυτικές χώρες ότι, εάν αντιταχθούν στο σχέδιό του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, θα υποστούν συνέπειες στις εμπορικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, κατά το τελευταίο έτος, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αρκετές απροσδόκητες οικονομικές πιέσεις, ωστόσο αυτή η απειλή ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Εισάγει, μάλιστα, μια νέα διάσταση που χαρακτηρίζεται τόσο από σουρεαλισμό όσο και από επικινδυνότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταφύγει σε μέτρα «μπαζούκα»: Οικονομικές κυρώσεις και εισαγωγή εμπορικών δασμών. Αλλά υπάρχει και ο «τρίτος ευρωπαϊκός δρόμος» που θα μπορούσε «να κόψει την όρεξη» του Τραμπ: η απειλή κατάργησης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για να ασκήσει πίεση τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Το λεγόμενο «μπαζούκα» ή αλλιώς Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument – ACI), προσφέρει μια σειρά από τιμωρητικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον εμπορικών αντιπάλων που προσπαθούν να απειλήσουν το μπλοκ. Μεταξύ αυτών είναι οι περιορισμοί στις επενδύσεις και στην πρόσβαση σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα όρια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στους δασμούς, αλλά και στην πνευματική ιδιοκτησία, σε εμπορικούς περιορισμούς, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και τις αγορές και περιορισμούς επενδύσεων, ενώ δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών-μελών για την ενεργοποίηση των αντιμέτρων, αλλά αρκεί μια ειδική πλειοψηφία.