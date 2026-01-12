Το ΝΑΤΟ εξετάζει τα επόμενα βήματα για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, στον απόηχο των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί κατάληψης της Γροιλανδίας.

«Επί του παρόντος, εργαζόμαστε πάνω στα επόμενα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι συλλογικά προστατεύουμε ό,τι διακυβεύεται», ανέφερε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάγκρεμπ, παρουσία του Κροάτη πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας υπογράμμισε ότι «όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν για τη σημασία της Αρκτικής και της ασφάλειας της περιοχής». Όπως εξήγησε, η αύξηση της ναυσιπλοΐας λόγω της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να ενισχύσει τη δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας.

«Υπάρχουν οκτώ χώρες της Αρκτικής μέλη του ΝΑΤΟ – οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία – ενώ η Ρωσία παραμένει η μόνη εκτός της Συμμαχίας», επισήμανε ο Ρούτε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Κίνα εξελίσσεται σε ολοένα και πιο δραστήριο παράγοντα στην περιοχή.

«Ήδη, η Κίνα έχει σχεδόν γίνει ένα είδος χώρας της Αρκτικής, και όχι γεωγραφικά, αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων και του ενδιαφέροντος που έχει για την περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση συνεργασίας και παρουσία στη Γροιλανδία

Ο Ρούτε ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ ολοκλήρωσε πέρυσι τις εσωτερικές του συζητήσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών στην Αρκτική και πλέον εργάζεται πάνω σε «πρακτικά μέτρα παρακολούθησης».

Η Συμμαχία, όπως είπε, έχει αυξήσει τη δραστηριότητά της στην περιοχή από το 2025, ύστερα από αίτημα των επτά συμμάχων του Άπω Βορρά, χαρακτηρίζοντας την Αρκτική «ζωτικό μέρος του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, φέρονται να σχεδιάζουν την επέκταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία. «Έχετε δει κάποιες ανακοινώσεις από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς», είπε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι «σήμερα εργαζόμαστε μαζί για να δούμε πώς μπορούμε ουσιαστικά ως συμμαχία να χτίσουμε αυτό το επόμενο βήμα».

Σχέσεις με τις ΗΠΑ και αμυντικές δαπάνες

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούτε απέρριψε τις ανησυχίες περί εσωτερικής κρίσης εντός του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, επαίνεσε την πίεση του προέδρου Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων.

«Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ ενθαρρύνοντάς μας όλους να ξοδεύουμε περισσότερα για να εξισορροπήσουμε αυτό που ξοδεύουν οι ΗΠΑ», δήλωσε, προσθέτοντας πως «όταν επαινώ κάποιον, το κάνω με βάση γεγονότα και πιστεύω ότι τα γεγονότα εκεί».