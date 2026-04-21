Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, με την ΠΑΕ, σε συνεργασία με τον ΑΣ, να διοργανώνουν μια μεγάλη γιορτή στην καρδιά της πόλης, στην Πλατεία Αριστοτέλους η οποία είχε ντυθεί στα ασπρόμαυρα από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς στήθηκαν διάφορα πλατό. Εκεί τοποθετήθηκαν οι δώδεκα τίτλοι του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς και φωτογραφίες από στιγμές της εκατονταετούς ιστορίας του ΠΑΟΚ. Από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, ο παλμός των φιλάθλων έδινε τον ρυθμό της εκδήλωσης. Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε ένα αδιάκοπο τραγούδι για τα 100 χρόνια ιστορίας, αποτίοντας φόρο τιμής στις προσφυγικές ρίζες και στις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου.

Παράλληλα, τα γνώριμα συνθήματα της εξέδρας αντηχούσαν σε όλο το κέντρο της πόλης, παρασύροντας ακόμη και τους περαστικούς στον ρυθμό της «ασπρόμαυρης» γιορτής. Η κορύφωση ήρθε με ένα εντυπωσιακό pyroshow, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της οπαδικής κουλτούρας του ΠΑΟΚ. Εκατοντάδες καπνογόνα άναψαν την ίδια στιγμή, ντύνοντας τον ουρανό της Θεσσαλονίκης με αποχρώσεις φωτιάς.

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη

Στο μήνυμα του, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης ανέφερε: «Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς ένας σύλλογος. Είναι το σπίτι που πρόσφερε στέγη και ελπίδα για το μέλλον σε όσους έχασαν την πατρίδα τους. Είναι μια οικογένεια, όπου τιμώνται οι παραδόσεις, υπάρχει περηφάνια για την ιστορία, χαρά για τις νίκες και στήριξη στις δύσκολες στιγμές. Είναι μία ψυχή σμιλεμένη από πόνο και τραγωδίες, που όμως διατήρησε την ευαισθησία και τις υψηλές ηθικές αξίες της. Ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε μέσα από τον πόνο, αλλά ποτέ δεν έγινε δέσμιός του. Με τα χρόνια μεγάλωσε και ανδρώθηκε. Ο σύλλογος των προσφύγων δεν έγινε απλώς ένας από τους ηγέτες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιου επιπέδου, με μοναδικό ισχυρό χαρακτήρα, τεράστια φήμη, κώδικα τιμής και ακατάβλητη θέληση για τη νίκη.

Αυτή την ημέρα τιμούμε όσους έχτισαν και δόξασαν τον σύλλογο. Παίκτες, προπονητές, μέλη της ομάδας, διοίκηση, φιλάθλους, ευεργέτες και υποστηρικτές. Χιλιάδες ανθρώπους, που με την αφοσίωση και τη συμμετοχή τους, μετέτρεψαν τον ΠΑΟΚ σε έναν ζωντανό μύθο. Στη χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει έναν αιώνα τιμής και αξιοπρέπειας, νιώθω περήφανος και χαρούμενος, που αποτελώ κι εγώ μέρος της ένδοξης ιστορίας του. Καθήκον μου είναι να αφήσω στις επόμενες γενιές έναν ακόμη μεγαλύτερο ΠΑΟΚ. Θα κάνω τα πάντα, ώστε ο σύλλογος να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, και η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού να είναι για πάντα το πατρικό σπίτι μιας ενωμένης, δεμένης και δυνατής οικογένειας του ΠΑΟΚ. Η ιστορία απέδειξε ότι μόνο μέσα από την ενότητα βρίσκεται εκείνη η δύναμη ψυχής, που μας οδηγεί σε νέες μεγάλες επιτυχίες και σε κορυφές, που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί».

Οι ευχές της Παρτιζάν

Η είδηση για τα γενέθλια του Δικεφάλου έφτασε έως τη Σερβία, με την Παρτιζάν Βελιγραδίου να αποστέλλει ένα ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό μήνυμα. Η σχέση των δύο συλλόγων ξεπερνά τα τυπικά πλαίσια, αποτελώντας μια βαθιά και ειλικρινή φιλία που έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια. Μοιράζονται τα ίδια χρώματα, το ίδιο μαχητικό πνεύμα και μια κοινή οπαδική κουλτούρα. Η Παρτιζάν και ο ΠΑΟΚ έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό, βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό. Παράλληλα, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων ταξιδεύουν συχνά μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βελιγραδίου, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε σημαντικές αναμετρήσεις. Αυτή η ασπρόμαυρη συμμαχία αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ποδοσφαιρικής αδελφοσύνης στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση της σερβικής ομάδας αναφέρει: «Η Παρτιζάν συγχαίρει τον ποδοσφαιρικό σύλλογο ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ύπαρξής του! Μέσα στα χρόνια, οι σύλλογοι και οι οπαδοί μας έχουν συνδεθεί με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα. Για τον λόγο αυτό, αυτή η επέτειος είναι σημαντική και για τον δικό μας σύλλογο. Μοιραζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι. Χρόνια πολλά!».