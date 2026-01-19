Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη Δανία μόνο, να αποφασίσει την απάντηση της ΕΕ απέναντι στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών αναφορικά με τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο μετά τη συνάντησή του με τη Βρετανίδα ομόλογό του, Ιβέτ Κούπερ, ο Δανός ΥΠΕΞ είπε πως «είναι σημαντικό να δείξουμε στον Τραμπ ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε», με φόντο τις νέες απειλές Τραμπ για την στρατιωτική κατάληψη της υπό δανικής κυριαρχίας Γροιλανδίας.

Τόνισε παράλληλα πως συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για μια αποστολή της Συμμαχίας στη Γροιλανδία και την Αρκτική.

Μαζί με τη Γροιλανδία κρατήσαμε τις κινεζικές επενδύσεις μακριά από το νησί, τόνισε ο Ράσμουσεν, δηλώνοντας προς τον Τραμπ πως «δεν μπορείτε να απειλείτε με τον τρόπο σας να αποκτήσετε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας»