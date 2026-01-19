Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να προβούν σε αντίποινα ενάντια σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν οι ΗΠΑ στη διαμάχη τους για τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου συνετό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για αντίποινα στο εμπόριο, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Αμερικανός υπουργός επίσης προέτρεψε την Ευρώπη να μην έχει αμφιβολίες για τις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Ταξίδευα, οπότε δεν είχα έρθει σε επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και προφανώς υπάρχουν πολλά νεότερα, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τον πιστεύουν τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις απειλές Τραμπ

Σαφές μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας έστειλαν Γαλλία και Γερμανία προερχόμενοι στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή υψηλότερων δασμών, με αφορμή τη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, έφτασε στη συνεδρίαση του Eurogroup μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στενού συντονισμού μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου.

Όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, «είναι κρίσιμο η Γαλλία και η Γερμανία να εργαστούν μαζί και η Ευρώπη να προχωρήσει ενωμένη».

Ο Γάλλος υπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών από την πλευρά των ΗΠΑ «απαράδεκτες απειλές», αποφεύγοντας όπως είπε τον όρο «εκβιασμός», αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις «οικονομικού εξαναγκασμού». «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε αυτές οι απειλές να μην υλοποιηθούν», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος αποτροπής είναι να αποδειχθεί πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει με ενιαίο, συσπειρωμένο και ισχυρό τρόπο».

Επίσης, ο Ρολάν Λεσκίρ σημείωσε ότι η ΕΕ διαθέτει «ισχυρά εργαλεία» για να απαντήσει, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις εμπορικές συμφωνίες, τους δασμούς και εφόσον χρειαστεί, τον Μηχανισμό κατά του Οικονομικού Εξαναγκασμού (Anti-Coertion Instrument). Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το ζήτημα τέθηκε ήδη στη συζήτηση των πρέσβεων των κρατών-μελών, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση εξετάζεται σοβαρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Είναι σημαντικό η Γαλλία και η Γερμανία να είναι ενωμένες και να πουν ξεκάθαρα “όχι”», κατέληξε ο Γάλλος υπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις που αμφισβητούν την κυριαρχία κρατών-μελών ή την ευρωπαϊκή συνοχή.

Η Γροιλανδία θα είναι το θέμα της συνεδρίασης την Τετάρτη των υπουργών Οικονομικών της G7

Η Γαλλία προσκαλεί τους υπουργούς Οικονομικών της G7, την Τετάρτη, για να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις εντάσεις σε σχέση με τη Γροιλανδία και την υποστήριξη στην εμπόλεμη Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Ο υπουργός συγκάλεσε την πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών G7 (της γαλλικής προεδρίας το 2026 σ.σ.) και κάλεσε όλους τους ομολόγους του την Τετάρτη σε τηλεδιάσκεψη”, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι έβαλε στην ημερήσια διάταξη “τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας της G7“, “τη στήριξη στην Ουκρανία” και “το θέμα της Γροιλανδίας“.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χώρας μέλους της G7, της Ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, απείλησε ότι θα πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτόνομο έδαφος της Δανίας, και επίσης απείλησε ότι θα επιβάλλει επιπλέον δασμούς στις χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του.

Μιλώντας τηλεφωνικά στον γαλλικό Τύπο την Δευτέρα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ανέφερε ότι συζήτησε με τον Γερμανό ομόλογό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, στο Βερολίνο, για τις “αμερικανικές απειλές των δασμών (τελωνειακών δασμών) σε ορισμένες χώρες, με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της κυριαρχίας μας επί της Γροιλανδίας”.

“Υποστηρίζουμε απολυτα τη Γροιλανδία και τη Δανία”, δήλωσε. “Ο εκβιασμός μεταξύ φίλων είναι προφανώς απαράδεκτος”.

Για να απαντήσουμε στις απειλές αυτές, “δεν αποκλείουμε τίποτα”, δήλωσε ο Λεσκύρ τονίζοντας ότι θέλει “μια ειλικρινή συζήτηση με όλα τα μέλη της G7, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών φυσικά, για την κατάσταση αυτή που μας λυπεί”.