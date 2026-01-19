Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, απηύθυνε διάγγελμα από την Ντάουνινγκ Στριτ, στον απόηχο των απειλών που εξαπέλυσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με την επιβολή νέων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στο σχέδιό του για την αγορά της Γροιλανδίας, κλιμακώνοντας τις διεθνείς εντάσεις.

Ο Στάρμερ ξεκίνησε λέγοντας ότι, δεδομένου πως τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση είναι «σημαντικά πιο ταραχώδης», αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η σαφήνεια γύρω από τις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρεσβεύει αξίες που «χτίστηκαν υπομονετικά με την πάροδο του χρόνου», υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπισή τους είναι ζωτικής σημασίας. Όπως είπε, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «στενοί σύμμαχοι και στενοί εταίροι» και αυτή η σχέση «έχει βαθιά σημασία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε αποφασισμένος να διατηρήσει τη σχέση αυτή «ισχυρή, εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα».

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια» λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο χάρη στη «διαρκή εμπλοκή» του, ενώ η συνεργασία στους τομείς της άμυνας, των πυρηνικών δυνατοτήτων και των υπηρεσιών πληροφοριών «παραμένει από τις στενότερες και πιο αποτελεσματικές παγκοσμίως».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφέρει «χειροπιαστά αποτελέσματα» προς το εθνικό συμφέρον, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και την εθνική ασφάλεια.

Ανέφερε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με όλα τα βασικά στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας έχει σημασία και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει την Αρκτική.

«Καθώς ανοίγουν νέες θαλάσσιες οδοί και ο στρατηγικός ανταγωνισμός εντείνεται, ο Άνω Βορράς θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή», ανέφερε.

Ο Στάρμερ τόνισε επίσης: «Υπάρχει εδώ μια αρχή που δεν μπορεί να παραμεριστεί, γιατί αγγίζει την καρδιά του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η σταθερή και αξιόπιστη διεθνής συνεργασία».

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε απόφαση για το μελλοντικό καθεστώς της Γροιλανδίας «ανήκει αποκλειστικά στον λαό της Γροιλανδίας και στο Βασίλειο της Δανίας». Όπως υπογράμμισε, αυτό το δικαίωμα είναι «θεμελιώδες και το στηρίζουμε».

Η χρήση δασμών απέναντι σε συμμάχους είναι «εντελώς λανθασμένη», δήλωσε ο Στάρμερ, τονίζοντας ότι «δεν είναι ο σωστός τρόπος για την επίλυση διαφορών μέσα σε μια συμμαχία».

Όπως είπε, τέτοιες ενέργειες πλήττουν τους Βρετανούς εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τη βρετανική οικονομία. «Γι’ αυτό και είμαι τόσο ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα», κατέληξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ένας εμπορικός πόλεμος δεν εξυπηρετεί κανέναν, σημειώνοντας ότι υποστηρίζει ορισμένες από τις γεωλογικές πρωτοβουλίες του Τραμπ.

Ανέφερε επίσης ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για προώθηση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.