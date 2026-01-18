Σειρά τηλεφωνικών επαφών πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, με αφορμή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι να υποχωρήσουν στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Στάρμερ επικοινώνησε αρχικά με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στη συνέχεια συνομίλησε, με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ σήμερα το απόγευμα.

Στη συνέχεια μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών του επικοινωνιών, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του σχετικά με τη Γροιλανδία», ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ. «Τόνισε ότι η ασφάλεια στον Υψηλό Βορρά αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, με σκοπό την προστασία των ευρωατλαντικών συμφερόντων.»

Πρόσθεσε επίσης ότι η επιβολή δασμών σε συμμάχους για την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας των μελών του ΝΑΤΟ συνιστά λανθασμένη προσέγγιση» πρόσθεσε εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ.

Με πληροφορίες από Skynews