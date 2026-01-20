Φορώντας γυαλιά ηλίου τύπου αεροπόρου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε και στο Νταβός, προσελκύοντας τα βλέμματα για την ασυνήθιστη εμφάνισή του.

Ο Μακρόν είχε εμφανιστεί νωρίτερα με πρησμένο, κόκκινο μάτι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη στρατιωτική βάση της Ιστρ, στη νότια Γαλλία. Κατά την επιθεώρηση στρατευμάτων φορούσε γυαλιά ηλίου, με την γαλλική προεδρία να αποδίδει την κατάσταση σε σπασμένο αιμοφόρο αγγείο.

Les images d’Emmanuel Macron à son arrivée à Davos pic.twitter.com/lYqz5cwxh9 — BFM (@BFMTV) January 20, 2026

«Παρακαλώ συγχωρήστε με την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου», είπε ο Γάλλος πρόεδρος στην αρχή της ομιλίας του, προσθέτοντας ότι «είναι, φυσικά, κάτι εντελώς ακίνδυνο».

Με χιούμορ, ο Μακρόν σχολίασε: «Απλώς δείτε μια ακούσια αναφορά στο “Μάτι της Τίγρης”… Για όσους αντιλαμβάνονται την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», κάνοντας λόγο για την αποφασιστικότητα που θέλει να εκπέμψει.

Σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα

Η εμφάνιση του προέδρου προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες επαίνεσαν τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

«Κλασικός Μακρόν. Μετατρέποντας ένα κόκκινο μάτι σε αστείο και τα γυαλιά ηλίου σε στυλ. Πρέπει να παραδεχτώ ότι τον κάνει να φαίνεται παράξενα σίγουρος», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε απλά: «Φαίνεται κουλ».

«Ακόμα και ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να θολώσει την προεδρική αλαζονεία. Ο Μακρόν το μετατρέπει σε “μάτι τίγρης”», σημείωσε τρίτος σχολιαστής.

Οι φήμες για την Μπριζίτ Μακρόν

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά υπονοούμενα για τη σύζυγο του προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν. «Ξέχασε ποιος είναι υπεύθυνος, οπότε η Μπριζίτ τον μαστίγωσε», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Η σύζυγός του τον χτυπάει ξανά».

«Ελπίζω η Μπριζίτ να του φέρεται καλά!», σχολίασε με ειρωνική διάθεση ένας τρίτος χρήστης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σχέση του ζεύγους Μακρόν γίνεται αντικείμενο διαδικτυακού σχολιασμού. Τον Μάιο του 2025, είχε γίνει viral βίντεο στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν φαινόταν να σπρώχνει παιχνιδιάρικα τον σύζυγό της στο περιθώριο επίσκεψής τους στο Βιετνάμ, προκαλώντας τότε ανάλογες αντιδράσεις.