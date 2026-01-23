Η Mη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) επιβεβαίωσε τον θάνατο 5.002 ανθρώπων κατά τη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Από τους νεκρούς, οι 4.714 ήταν διαδηλωτές, μεταξύ αυτών και 42 ανήλικοι, 207 ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η HRANA συνεχίζει τις έρευνες για άλλους 9.787 πιθανούς θανάτους.

Το έργο επαλήθευσης των στοιχείων από την HRANA και άλλες οργανώσεις αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, εξαιτίας του αποκλεισμού του διαδικτύου που έχουν επιβάλει οι ιρανικές αρχές από τις 8 Ιανουαρίου.

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι ο αριθμός των συλλήψεων έχει φθάσει τις 26.852, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της καταστολής.

Παράλληλα, η Iran Human Rights (IHR), ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να αγγίζει τις 25.000.

Τέλος, την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον πρώτο επίσημο απολογισμό, κάνοντας λόγο για 3.117 νεκρούς. Σύμφωνα με το καθεστώς, οι 2.427 θεωρούνται «μάρτυρες» – δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή πολίτες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο – και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.