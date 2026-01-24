Η αμερικανική αρμάδα, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Λίνκολν πλέει προς το Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προ το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα προτιμούσα να μην συμβεί κάτι, αλλά παρακολουθούμε (το Ιράν) πολύ στενά».

Μαχητικά F-35 και F-18 είναι σε ύψιστη ετοιμότητα εάν ο Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης στα ιρανικά εδάφη.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο καταπλέει στην περιοχή από την Ασία, συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά, εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk. Όταν φτάσουν ανοιχτά του Ιράν, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με ακόμη τρία πολεμικά πλοία.

Η Τεχεράνη εκτοξεύει απειλές για γενικευμένο πόλεμο.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο για να την αποκρούσουμε», λέει εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στο Κατάρ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν πως περιμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

«Οι δυνάμεις του στρατού ξηράς, παράλληλα με τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης θα υπερασπιστούν το έδαφος του Ιράν και δεν θα διστάσουν να κάνουν οποιεσδήποτε θυσίες».

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Ισραήλ. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το ιρανικό καθεστώς, να μην εκτελέσει δια απαγχονισμού οκτακόσιους διαδηλωτές, μιλώντας για «κόκκινη γραμμή».

Όμως ο γενικός εισαγγελέας στην Τεχεράνη απάντησε πως η ιρανική ηγεσία δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η Air France και η KLM ακύρωσαν πτήσεις προς χώρες της Μέσης Ανατολής, το Σαββατοκύριακο, με τον φόβο αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Αλί Χαμενεΐ κρύβεται σε καταφύγιο εντός Τεχεράνης για να γλιτώσει τον εαυτό του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κρύβεται σε καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό site Iran International, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων εντάσεων για την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με το Iran International ο Χαμενεΐ κατέφυγε σε υπόγεια καταφύγια μετά από εκτίμηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για «αυξημένο κίνδυνο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι ενισχυμένο και διαθέτει σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

