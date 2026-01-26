Ο επικεφαλής των ιρανικών δικαστικών αρχών, Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, υποσχέθηκε ότι οι δίκες των διαδηλωτών που συνελήφθησαν θα προσδιοριστούν «το συντομότερο δυνατόν».

Προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξει «η παραμικρή επιείκεια» για όσους κριθούν ένοχοι, ειδικά για όσους, όπως είπε, «πήραν τα όπλα και σκότωσαν ανθρώπους ή διέπραξαν εμπρησμούς, καταστροφές και σφαγές».

Τόνισε την ανάγκη για «μεγαλύτερη αυστηρότητα» στις έρευνες και υπογράμμισε την απαίτηση του λαού για γρήγορα δικαστικά αποτελέσματα.

«Ο λαός απαιτεί δικαίως οι κατηγορούμενοι και οι κυριότεροι υποκινητές των ταραχών και των τρομοκρατικών και βίαιων ενεργειών να δικαστούν το συντομότερο», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan, το οποίο αποτελεί το δημοσιογραφικό όργανο των δικαστικών αρχών.

Ο Ετζεΐ υπογράμμισε ότι θα επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυστηρότητα» στις έρευνες και τόνισε πως η δικαιοσύνη οφείλει να δικάσει και να τιμωρήσει χωρίς καμία επιείκεια «τους εγκληματίες που πήραν τα όπλα και σκότωσαν ανθρώπους ή διέπραξαν εμπρησμούς, καταστροφές και σφαγές».

Μαζικές συλλήψεις και καταγγελίες για καταστολή

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι πολλές χιλιάδες, ακόμη και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, συνελήφθησαν κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στις οποίες σκοτώθηκαν επίσης χιλιάδες άτομα στις αρχές Ιανουαρίου. Την ίδια περίοδο, η κρατική τηλεόραση μετέδιδε πλάνα του Ετζεΐ να ανακρίνει προσωπικά συλληφθέντες.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα το εξωτερικό έχουν καταγγείλει την αιματηρή καταστολή, επισημαίνοντας ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, καθώς το διαδίκτυο στη χώρα παραμένει σε περιορισμένη λειτουργία.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες για τη δράση της αστυνομίας

Πολλοί μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν με αληθινές σφαίρες κατά των διαδηλωτών. Ωστόσο, ο αρχηγός των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, συνταγματάρχης Μεχντί Σαρίφ Καζεμί, ισχυρίστηκε ότι «στην πραγματικότητα, η αστυνομία δεν κατέφυγε στα όπλα».

«Χρησιμοποιήσαμε μη θανατηφόρα μέσα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πληθυσμού και να αποφύγουμε κάθε θάνατο», δήλωσε στο πρακτορείο Mehr, κάνοντας λόγο για «μέσα αποτροπής, όπως κανόνια νερού, εκτοξευτήρες πέιντμπολ και οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα ήχου για τη διαχείριση του πλήθους».