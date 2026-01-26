Απόψε είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στην κρίσιμη, όπως προδιαγράφεται, συνεδρίαση για τη Μέση Ανατολή που θα έχει στο επίκεντρό της τη Γάζα και τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, με νέο δεδομένο στο τραπέζι την ίδρυση Συμβουλίου Ειρήνης καθ’υπέρβαση της Απόφασης 2803 του ΟΗΕ ως προς τον χρόνο και το εύρος της εντολής.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές πως σέβεται απαρέγκλιτα τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών στο μεταπολεμικό πολυμερές σύστημα που παραδοσιακές συμμαχίες δοκιμάζονται και διαχρονικές σταθερές κλονίζονται, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα υπερασπίζονται την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Για την Αθήνα, οι «κόκκινες γραμμές» είναι σταθερές και ενιαίες. Καθολική εφαρμγοή του Διεθνούς Δικαίου, απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας, ειρηνική επίλυση των διαφορών, σεβασμός στην κυριαρχία όλων των κρατών, υπεράσπιση του αμυνόμενου, καταδίκη κάθε μορφής αναθεωρητισμού.

Τις εν λόγω αξίες που διέπουν την εξωτερική πολιτική, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τις προσδιόρισε ως αδιαπραγμάτευτες, προδιαγράφοντας τη στάση της χώρας μας τόσο κατά την κρίσιμη συνεδρίαση όσο και προσεχώς κατά τη διαχείριση άλλων υποθέσεων, διεθνών, περιφερειακών και διμερών.

Μιλώντας για τον πρώτο χρόνο της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι πολύπλευρες πρωτοβουλίες που ελήφθησαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, μάλιστα, υπενθύμισε το γεγονός πως στο πλαίσιο των συγκεκριμέων πρωτοβουλιών, η Ελλάδα έλαβε πρωτοφανή στήριξη από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. «Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τη διπλωματική μας ισχύ, να εδραιώσουμε συμμαχίες και να θεωρούμαστε από όλους ως ένας έντιμος συνομιλητής», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αποδίδοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη στο ότι η Ελλάδα διατηρεί τις «κόκκινες γραμμές» της σταθερές και ενιαίες.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης για τη Μέση Ανατολή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είναι δεδομένο πως θα επιδιώξει να έχει ένα τετ α τετ με τον Γ. Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος διανύει το τελευταίο έτος στο τιμόνι του Οργανισμού καθώς η δεύτερη θητεία του εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επί των ημερών του, ωστόσο, η Ελλάδα θα κληθεί να αναλάβει ακόμη μία προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Οκτώβριο του 2026, ενώ είναι βέβαιο πως το ελληνικο ΥΠΕΞ ήδη σχεδιάζει τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν τότε και τις θεματικές στις οποίες θα επιδιωχθεί να δοθεί έμφαση.

Στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας ΥΠΕΞ, πέραν των καθηκόντων του στο πλαίσιο του ΟΗΕ, θα έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, επαφές και με φορείς της Ομογένειας.