Στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πρόκειται να βρεθεί από την επόμενη εβδομάδα ο Γιώργος Γεραπετρίτης προκειμένου να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή με έμφαση στο ζήτημα της επόμενης μέρας στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναχωρεί για τις ΗΠΑ τη Δευτέρα με στόχο να συνδυάσει τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία πραγματοποιείται την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με σειρά επαφών, εντός και εκτός του Οργανισμού.

Στον σχεδιασμό του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται ο προγραμματισμός συναντήσεων του Γιώργου Γεραπετρίτη με πρόσωπα εντός του ΟΗΕ καθώς και με φορείς της Ομογένειας και εκπροσώπους του αμερικανικού πολιτικού συστήματος.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Έλληνα ΥΠΕΞ θα είναι αναμφίβολα η Γάζα στον απόηχο όσων διημείφθησαν στο Νταβός, με το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου Τραμπ και την καταγεγραμμένη απόκλιση μεταξύ του σχετικού ψηφίσματος (Απόφαση 2803) του Συμβουλίου Ασφαλείας και του νέου κανονισμού που επεκτείνει τη δικαιοδοσία του Συμβουλίου Ειρήνης πέρα από τη Γάζα και σε χρονικό ορίζοντα που απλώνεται στο διηνεκές.

Η ελληνική πλευρά διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι αφενός δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα όργανο που λειτουργεί ανταγωνιστικά του ΟΗΕ, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας έως το τέλος του 2026, με την επόμενη ελληνική προεδρία να αναμένεται τον Οκτώβριο. Και αφετέρου επισημαίνει πως, θέλοντας να είναι συνεπής με ό,τι ψήφισε για την επόμενη μέρα στη Γάζα, ήδη επιδιώκει την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης ώστε να είναι μέρος του σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζαας.

Από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε έναν δρόμο ισορροπίας των ευρωατλαντικών σχέσεων προτείνοντας οι 13 προσκεκλημένες χώρες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν τη συμμετοχή τους στον βαθμό που αυτό αφορά την περιοχή της Γάζας και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί.

Με αυτή τη διπλωματική φόρμουλα, η Ελλάδα πορεύεται προς την εν λόγω συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – όπου προβλέπεται και παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη – έχοντας εξασφαλίσει χρόνο για περαιτέρω διαβούλευση, την ώρα που συμβάλλει δυναμικά στην εκτόνωση των σχέσεων ΗΠΑ και ΕΕ σε μια εξαιρετικά εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.

Από την Αθήνα εξακολουθεί να εκπέμπεται το μήνυμα πως η χώρα μας επιθυμεί να είναι παρούσα στην επόμενη μέρα στη Γάζα, συμβάλλοντας στην προώθηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για την περιοχή, με την ελληνική πλευρά να σταθμίζει παράλληλα το κατά πόσο θα συμμετέχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που θα προκύψει προσεχώς.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ επαναλαμβανει σταθερά διά του επικεφαλης του – και πρόσφατα εκ νέου από το Κάιρο – πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρ της επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, βασισμένης στις αποφάσεις του ΟΗΕ, ως τη μόνη απάντηση στο μακροχρόνιο αίτημα των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος.

Με κάθε της κίνηση, η Αθήνα αποδεικνύει τόσο την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο και τους θεσμούς που το υπηρετούν (όπως είναι ο ΟΗΕ) όσο και την δέσμευσή της να είναι παρούσα στην επόμενη μέρα στη Γάζα, ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών, θέση που έχει εκφράσει εξαρχής χωρίς αστερίσκους.