Η γνωστή ερμηνεύτρια εξηγεί γιατί πιστεύει πως το κομμάτι θα γίνει viral, περιγράφει το concept του video clip με σκηνές σε μηχανή και κρατητήριο και μιλά για τη μεγάλη τιμή της επιλογής της από το Spotify στην καμπάνια Equal. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «πρέπει η μελωδία να έχει κάτι το ιδιαίτερο, να γκρουβάρει πάρα πολύ», ενώ αφήνει και ένα μικρό teaser πως «κάτι έρχεται».

Η Ρία Ελληνίδου μιλά αποκλειστικά στα ΝΕΑ και την Αθηνά Κλήμη για το νέο της τραγούδι με στίχους του Ηλία Φιλίππου και μουσική του Σκοπελή Λεμονή, αποκαλύπτει γιατί πιστεύει ότι θα γίνει viral, εξηγεί το concept του καινούριου video clip με σκηνές σε μηχανή και κρατητήριο, αλλά και τη μεγάλη τιμή να επιλεγεί από το Spotify στην καμπάνια Equal. «Πρέπει η μελωδία να έχει κάτι το ιδιαίτερο, να γκρουβάρει πάρα πολύ» λέει, ενώ αφήνει teaser πως «κάτι έρχεται».

Η Ρία Ελληνίδου, σε συνέντευξή της στην Αθηνά Κλήμη, αναφέρει πως το νέο της τραγούδι είναι ένα από τα τρία που έχει γράψει ο Λεμονής για τον επερχόμενο δίσκο της. «Είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως rock», σημειώνει η τραγουδίστρια.

Μιλώντας για τη θεματολογία του κομματιού, η Ελληνίδου τονίζει πως αφορά πολύ κόσμο και αγγίζει ζητήματα που συχνά προκαλούν αντιδράσεις. «Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται», λέει χαρακτηριστικά.

Η δημοφιλής καλλιτέχνις αναφέρεται και στη διαδικασία δημιουργίας των τραγουδιών της, εξηγώντας ότι συμμετέχει ενεργά στο στούντιο. «Πρέπει η μελωδία να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να βαράει ρυθμικά πάρα πολύ. Είμαι πάντα εκεί όσο φτιάχνεται το τραγούδι, είναι το πιο σημαντικό από όλα», υπογραμμίζει.

Το video clip και η συνεργασία με το Spotify

Στα γυρίσματα του νέου video clip, με τίτλο «Εξηγήστε μου», η Ρία Ελληνίδου εμφανίζεται σε δυναμικές σκηνές πάνω σε μηχανή, κάτω από σεντόνια αλλά και σε κρατητήριο. «Όλοι οι παράνομοι μπορούν να ταυτιστούν, άλλοι καταλήγουν στα κρατητήρια, άλλοι σε ξενοδοχεία», σχολιάζει με χιούμορ.

Η τραγουδίστρια μιλά και για την επιλογή της από το Spotify ως ambasador στην καμπάνια Equal, τονίζοντας πως πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της. «Είναι τεράστια τιμή αυτό. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και εγώ», δηλώνει συγκινημένη.

Η συνέντευξη κλείνει με αισιοδοξία και προσμονή για τα επόμενα βήματα της καλλιτέχνιδας, καθώς όπως αφήνει να εννοηθεί, «κάτι έρχεται».