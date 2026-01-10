Ένα ωραίο πάρτυ φαίνεται ότι διοργανώθηκε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου σε γνωστό κτήμα, για τα 3α γενέθλια του γιου του Πάρη.

Ανάμεσα στους φίλους του Δημήτρη Αλεξάνδρου που έδωσαν το “παρών”, βρέθηκαν ο Γιώργος Μανίκας, ο οποίος είναι νονός του μικρού Πάρη, ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Φωτεινή Πετρογιάννη. Και φυσικά, η Ρία Ελληνίδου, με την οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν μια κοντινή τρυφερή σχέση.

Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας παραμένουν διακριτικοί απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο οι κινήσεις τους στα social media προδίδουν το κλίμα ανάμεσά τους, ενώ έχουν αναρτηθεί και μερικές φωτογραφίες από fans που τους έχουν αποθανατήσει, κατά διαστήματα.

Η Ιωάννα Τούνη με αφορμή τα γενέθλια του γιού της και έχοντας κάνει και λίγες μέρες πριν μια εξομολόγηση στα social, που ο γιος της δεν ήταν μαζί στην γιορτή της, δημοσίευσε το παρακάτω post: