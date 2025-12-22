Η Ρία Ελληνίδου εμφανίστηκε στην Κύπρο στις 18 Δεκεμβρίου, στο Pavilion Hall της Λευκωσίας, για μια βραδιά που θα έπρεπε να μείνει για τη μουσική της και την επαφή με το κοινό. Αντί γι’ αυτό, θα μείνει για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας κασκόλ του ΑΠΟΕΛ, θέλοντας να τιμήσει την ομάδα και το θερμό κοινό της Λευκωσίας.

Ο ενθουσιασμός των παρευρισκόμενων ήταν έντονος από τα πρώτα λεπτά, με συνθήματα υποστήριξης να ακούγονται ρυθμικά. Όμως εκτός από υποστήριξη, είχαμε και έντονες αντιδράσεις αλλά και χαρακτηρισμούς.

Χαρακτηρισμούς που δεν είχαν καμία σχέση με την μουσική και έθιγαν την τραγουδίστρια. Δεν ξέρω καν αν γράφονται.

Εκεί είναι η λεπτή γραμμή που ένας τραγουδιστής έχει να διαχειριστεί το τι μπορεί να συμβεί σε ένα live, ή να αντιδράσει ή να συνεχίσει το πρόγραμμα του. Η Ρία σήκωσε τα χέρια ψηλά, χαμογέλασε αμήχανα και συνέχισε σαν επαγγελματίας που είναι το πρόγραμμα.

Οι αντιδράσεις ποικίλες. Προφανώς σχολιάστηκε το πόσο προσβλητικά σχόλια δέχθηκε, σχολιάστηκε όμως και το γεγονός ότι έμεινε στην σκηνή και δεν αντέδρασε. Και ρωτάω; Όπως και να αντιδρούσε δεν θα την σχολιάζαμε; Εσείς πόσες φορές όταν έρθετε εξ απροόπτου σε μια κατάσταση δεν έχετε σιωπήσει; Μερικές φορές θέλουμε χρόνο για να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί, και πιστεύω πως η Ρία θα τοποθετήθει.

Η ιστορία θα δείξει.