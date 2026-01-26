Συνελήφθη στο Χαϊδάρι ένας 20χρονος για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας άλλος άνδρας, κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταδίωξη δίκυκλου, στο οποίο επέβαινε ο 20χρονος ως συνεπιβάτης, ενώ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα στη θέα των αστυνομικών.

Ένας 20χρονος συνελήφθη στο Χαϊδάρι μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς στην κατοχή του βρέθηκε οπλισμένο πιστόλι.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν μοτοσικλέτα στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στην οποία επέβαινε ο κατηγορούμενος ως συνεπιβάτης, με οδηγό άγνωστο άτομο και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Κατά τη σύλληψή του επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος των αστυνομικών, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με πέντε φυσίγγια. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.