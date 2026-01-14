Ένας 56χρονος γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένας σουγιάς. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο περιπολίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 56χρονου, του οποίου η κίνηση κρίθηκε ύποπτη, και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• δύο πιστόλια με τρία φυσίγγια,

• δύο γεμιστήρες,

• ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και

• πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, στην οποία είχε επικολληθεί φωτογραφία του 56χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.