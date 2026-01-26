Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν έσκασε αγωγός νερού και παρέσυρε τους εργάτες που τον τοποθετούσαν, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 5 το πρωί και καταγράφηκε σε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που απέκτησε το Star, δείχνοντας τη μεγάλη πίεση του νερού που εκσφενδόνισε τον σωλήνα και προκάλεσε τον τραυματισμό των εργατών.

Η έκταση της δύναμης του νερού φαίνεται από το ότι εκανε να τιναχτεί ένας κάδος απορριμμάτων πολλά μέτρα μακριά κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Ένας εργάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του περίοικος. Το ατύχημα συνέβη χθες Κυριακή (25/1) λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων. Το νερό εκτοξεύτηκε με τέτοια πίεση, που ένας κάδος απορριμμάτων εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Οι εργάτες επιχειρούσαν να επισκευάσουν τον αγωγό, όταν ο σωλήνας εκσφενδονίστηκε, τραυματίζοντας τους παρευρισκόμενους. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε ένας από αυτούς, τον οποίο ο αγωγός βγαίνοντας με ορμή από την θέση του, τον χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να προσπαθεί να απομακρυνθεί έρποντας από το σημείο του ατυχήματος.

Μιλώντας στο Star ο νεαρός που κατέγραψε το περιστατικό, είπε: «Έσπασε η γωνία του σωλήνα, πέταξε τον έναν κάτω, τον άλλον τον πέταξε μέσα στην τρύπα, χτύπησε έναν άλλον καημένο. Eγώ φοβόμουν, ότι ο άλλος που έπεσε μέσα, δε θα ξανάβγαινε, με τόσο νερό που πεταγόταν έξω και με την πίεση που υπήρχε. Θαύμα είναι, ότι κατάφερε ο άνθρωπος μόνος του κιόλας να τραβηχτεί έξω και να βγει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις εργαζόμενοι της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά, καθώς υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση. Ο πίδακας νερού έφτανε σε μεγάλο ύψος, φτάνοντας μέχρι τη λάμπα ηλεκτροφωτισμού, ενώ η ποσότητα που διέρρευσε στην περιοχή, ήταν σημαντική. Το σημείο αποκλείστηκε έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη.