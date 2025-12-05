Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει η Μάνδρα, καθώς έσπασε αγωγός ύδρευσης, προκαλώντας καθίζηση και άνοιγμα τρύπας σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Συνεργείο του δήμου έχει μεταβεί στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ η παροχή νερού έχει διακοπεί προσωρινά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, η βλάβη προκλήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα. Όπως αναφέρεται, «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα, προέκυψε έκτακτη βλάβη σε αγωγό ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Μάνδρας σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, από τις 11:30 μέχρι νεοτέρας».

Η διακοπή επηρεάζει κυρίως την κεντρική αγορά της Μάνδρας, ενώ όπως επισημαίνεται, «τα τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη φτάσει στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και εργάζονται με στόχο την ταχεία επαναφορά της παροχής νερού».

Ο δήμος καλεί τους κατοίκους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της διακοπής. Παράλληλα, ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.