Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισού από 26 έως 29 Ιανουαρίου λόγω εργασιών συντήρησης, με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε δεξιά ή αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα, από 22:00 έως 06:00.

Οι εργασίες επηρεάζουν τμήματα που διασχίζουν τους Δήμους Πειραιώς, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων, Ιλίου, Μεταμόρφωσης και Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Στις 26 Ιανουαρίου η διακοπή θα γίνει από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως την οδό Δυρραχίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα της λεωφόρου, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι διακοπές θα εφαρμόζονται από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Αναλυτικό πρόγραμμα διακοπών

• Στις 26 Ιανουαρίου 2026, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως την οδό Δυρραχίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

• Στις 27 Ιανουαρίου 2026, από την οδό Δυρραχίου έως την Αττική Οδό, επίσης στο ρεύμα προς Λαμία.

• Στις 28 Ιανουαρίου 2026, από την Αττική Οδό έως την οδό Δυρραχίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

• Στις 29 Ιανουαρίου 2026, από την οδό Δυρραχίου έως την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κάθε τμήματος, χωρίς να διακόπτεται πλήρως η ροή των οχημάτων.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ατυχήματα.