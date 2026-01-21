Η Αστυνομία έχει εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην Αττική.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

– Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

– Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

– Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

– Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

– Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά

– Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα