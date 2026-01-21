- Η Αστυνομία έχει εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
– Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου
– Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά
– Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου
– Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων
– Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά
– Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
– Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά
– Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα