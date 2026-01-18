Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 19, την Τρίτη 20 και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις αφορούν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα στις περιοχές Μοσχάτο/Ταύρος, Νίκαια/Αγ. Ι. Ρέντης και Νέα Φιλαδέλφεια/Νέα Χαλκηδόνα., με την ΕΛ.ΑΣ. να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα εξής σημεία και ώρες:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως τη συμβολή με την οδό Αγίας Άννης, από τις 09.00 έως τις 15.00 , στο ρεύμα προς Λαμία.

, στο ρεύμα προς Λαμία. Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως τη συμβολή με την οδό Μακρυγιάννη, από τις 09.00 έως τις 15.00 , στο ρεύμα προς Πειραιά.

, στο ρεύμα προς Πειραιά. Από το ύψος της συμβολής με την οδό Αναγεννήσεως έως τη συμβολή με την οδό Αχαρνών, από τις 07.00 έως τις 15.00, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας που θα παραμένουν ανοιχτές.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση.