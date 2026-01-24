Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακού πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη το Σάββατο το πρωί, με τον άνδρα να φέρεται να πυροβολήθηκε στο στήθος.

Το περιστατικό είναι το δεύτερο θανατηφόρο σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες από ομοσπονδιακές αρχές στην ίδια πόλη, μετά τη δολοφονία της Renee Good στις 7 Ιανουαρίου.

Μια μέρα νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη ενάντια στην αύξηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης και στους εκτεταμένους ελέγχους σε όλη την πολιτεία.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακού πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου, στο δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες που εμπλέκονται ομοσπονδιακές αρχές στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το FOX 9, ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος. Οι συνθήκες του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Το συμβάν έρχεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία της Renee Good, Αμερικανίδας που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα μετανάστευσης στην ίδια πόλη, γεγονός που είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δημοτικές και αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι η «ανταλλαγή πυρών με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους» σημειώθηκε στη διασταύρωση των West 26th Street και Nicollet Avenue South, προσθέτοντας πως «εργάζονται για την επιβεβαίωση πρόσθετων στοιχείων».

«Παρακαλούμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή των δυνάμεων ασφαλείας που ενημερώθηκε απευθείας για το περιστατικό παρείχε φωτογραφία με ένα πιστόλι δίπλα σε γεμιστήρα. «Ο ύποπτος είχε όπλο με δύο γεμιστήρες», δήλωσε η πηγή. «Η κατάσταση εξελίσσεται. Θα υπάρξει περισσότερη ενημέρωση σύντομα».

Το βίντεο της με την στιγμή της δολοφονίας:

Breaking news!! A federal agent opened fire on a man in the Eat Street neighborhood of south Minneapolis on Saturday morning. It happened on 26 and Nicollet! The video reveals that multiple shots were fired, with the agent believed to be just a few feet away.#minneapolis pic.twitter.com/FfaMyYxPIB — lovelyti (@lovelyti) January 24, 2026

Αντιδράσεις από τον κυβερνήτη και πολιτικούς

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο «μετά από έναν ακόμη φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες το πρωί». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όριά της. Είναι αρρωστημένο».

Ο Walz, πρώην υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024, κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να «τερματίσει την επιχείρηση» της ομοσπονδιακής μετανάστευσης στην πολιτεία και να «αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, απροπόνητους πράκτορες».

Η γερουσιαστής της Μινεσότα, Amy Klobuchar, εξέδωσε επίσης δήλωση, στην οποία ανέφερε: «Υπάρχει ακόμη ένας πυροβολισμός που εμπλέκει ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολις και προσπαθώ να συγκεντρώσω περισσότερες πληροφορίες». Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου να «απομακρύνουν την ICE από την πολιτεία τώρα».

Μαρτυρίες και βίντεο από το σημείο

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Star Tribune, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολις, Brian O’Hara, φέρεται να δήλωσε ότι ο άνδρας που δέχθηκε τα πυρά κατέληξε.

Η τοπική επίτροπος Angela Conley έγραψε στο Twitter/X ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας μιας «εν ψυχρώ δολοφονίας», ζητώντας την απομάκρυνση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από την περιοχή.

BREAKING: Multiple law enforcement sources tell me there has just been a Border Patrol involved shooting in Minneapolis near 26th Street & Nicollet Ave. with Border Patrol shooting a person. I’m told the person is “down” and medics are working on them. No details yet on who it… — Bill Melugin (@BillMelugin_) January 24, 2026

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, Ken Martin, επίσης από τη Μινεσότα, αντέδρασε δημόσια γράφοντας: «Τι στο καλό συμβαίνει σ’ αυτή τη χώρα;».

Βίντεο που κυκλοφόρησε διαδικτυακά δείχνει έναν άνδρα να παλεύει στο έδαφος με αρκετούς πράκτορες, πριν πυροβοληθεί επανειλημμένα. Σε άλλο βίντεο από τη σκηνή, δεκάδες ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι φαίνονται να περικυκλώνουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν χημικά μέσα για να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, η υπηρεσία που εμπλέκεται φέρεται να είναι η συνοριοφυλακή των ΗΠΑ, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι διασώστες προσπάθησαν να παράσχουν ιατρική βοήθεια στον άνδρα που τραυματίστηκε.

Γερουσιαστής: «Έξω η ICE από την πολιτεία μας ΤΩΡΑ»

Η γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουτσαρ σχολίασε επίσης το επεισόδιο στο X (πρώην Twitter), γράφοντας: «Υπήρξε άλλο ένα επεισόδιο πυροβολισμών που εμπλέκει ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη και εργάζομαι για να συγκεντρώσω περισσότερες πληροφορίες». Πρόσθεσε πως «θα ενημερώσει το συντομότερο δυνατό».

There has been another shooting involving federal agents in Minneapolis and I am working to get more information. I will update as soon as possible. To the Trump administration and the Republicans in Congress who have stood silent: Get ICE out of our state NOW. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) January 24, 2026

Σε επόμενη ανάρτησή της, απηύθυνε έκκληση: «Προς την κυβέρνηση Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο που έχουν μείνει σιωπηλοί: Έξω η ICE από την πολιτεία μας ΤΩΡΑ».