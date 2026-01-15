Ένταση προκλήθηκε χθες, Τετάρτη, στη Μινεάπολη, όταν πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε στο πόδι μετανάστη από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τον θάνατο από σφαίρες συναδέλφου του στην ίδια πόλη, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η δημοτική αρχή κάλεσε τους κατοίκους να «παραμείνουν ήρεμοι», υπογραμμίζοντας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι «κατανοούμε πως υπάρχει οργή». Παράλληλα, ζήτησε εκ νέου από την ICE να αποχωρήσει άμεσα από τη Μινεάπολη και την πολιτεία της Μινεσότα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας πως ο μετανάστης, «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα», προέβαλε «αντίσταση» κατά τη διάρκεια «στοχευμένου» ελέγχου σε δρόμο της πόλης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο». Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι.

Αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές

Οι αρχές της Μινεάπολης και της πολιτείας Μινεσότα, όπου επικρατούν οι Δημοκρατικοί, έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του υπουργείου, και ειδικά της ICE. Τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντείνουν την ένταση και την ανασφάλεια στις τοπικές κοινότητες.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Ουόλς, κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση». Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα που πραγματοποιούν αστυνομικοί της ICE, χαρακτηρίζοντάς τους «οπλισμένους, μασκοφορεμένους και ανεπαρκώς εκπαιδευμένους».