Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την απόφασή του να δωρίσει 10.000 δολάρια σε έρανο υποστήριξης του πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) που σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη.

Ο Άκμαν επιβεβαίωσε ότι είναι ο «μεγαλύτερος δωρητής» στον έρανο που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα GoFundMe, με στόχο να «βοηθήσει» τον πράκτορα Τζόναθαν Ρος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

I am big believer in our legal principal that one is innocent until proven guilty. To that end, I supported the @gofundme for Jonathan Ross and intended to similarly support the gofundme for Renee Good’s family (her gofundme was closed by the time I attempted to provide… — Bill Ackman (@BillAckman) January 12, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, ο έρανος προς υποστήριξη του βετεράνου του στρατού που πυροβόλησε θανάσιμα τη Γκουντ έχει ήδη συγκεντρώσει 346.729 δολάρια, με στόχο τις 550.000. Ο Άκμαν παραδέχτηκε ότι είναι ο William Ackman που εμφανιζόταν ως ο μεγαλύτερος δωρητής, επιβεβαιώνοντας τις διαδικτυακές εικασίες που είχαν φουντώσει την Κυριακή (11/1).

Ο 59χρονος επιχειρηματίας, με καθαρή περιουσία 9,3 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι σκόπευε να προσφέρει οικονομική στήριξη και στον έρανο για τη Γκουντ, ο οποίος όμως είχε ήδη κλείσει.

Ο CEO και ιδρυτής της Pershing Square Capital Management τόνισε: «Πιστεύω ακράδαντα στη νομική μας αρχή ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Με αυτό το σκεπτικό, στήριξα τον έρανο για τον Τζόναθαν Ρος και σκόπευα να στηρίξω αντίστοιχα τον έρανο για την οικογένεια της Ρενέ Γκουντ. Όλη η κατάσταση είναι τραγική… Η χώρα μας είναι πιο δυνατή όταν συνεργαζόμαστε για να επιλύσουμε τα σύνθετα ζητήματα που μας διχάζουν».

Οι προηγούμενες φιλανθρωπικές κινήσεις του Άκμαν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άκμαν πραγματοποιεί σημαντικές δωρεές μετά από κοινωνικά γεγονότα. Πρόσφατα, είχε προσφέρει 99.999 δολάρια σε έρανο για τον ήρωα της παραλίας Μπόντι στην Αυστραλία, Άχμεντ αλ Άχμεντ.

Today, in an act of domestic terrorism, an anti-ICE rioter weaponized her vehicle against law enforcement. Our officer relied on his training and saved his own life, as well as the lives of his fellow officers. Sanctuary politicians have created an environment that encourages… pic.twitter.com/OGZUkdbr3R — Homeland Security (@DHSgov) January 8, 2026

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ τον Σεπτέμβριο του 2025, ο δισεκατομμυριούχος είχε διαθέσει 1 εκατομμύριο δολάρια ως αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δράστη. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη φιλανθρωπική του πράξη έχει διχάσει την κοινή γνώμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ έχει προκαλέσει ευρεία καταδίκη και μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τη 37χρονη άοπλη γυναίκα «εγχώρια τρομοκράτισσα».

Η Γκουντ πυροβολήθηκε από τον πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη της Μινεσότα, την περασμένη Τετάρτη (7/1). Οι Αρχές υποστήριξαν ότι η γυναίκα «χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό της ως όπλο» και προσπάθησε να παρασύρει αστυνομικούς κατά τη διάρκεια εφόδου στη γειτονιά της.

Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ρος, σημειώνοντας ότι οι πράκτορες της ICE «εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν την ελάχιστη αναγκαία δύναμη για την επίλυση επικίνδυνων καταστάσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια».