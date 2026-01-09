Ο θάνατος της 37χρνονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη, όπου διαδηλωτές αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων και ζητούν επιτακτικά την απόσυρση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήλθε νέο βίντεο από την στιγμή που η 37χρονη δέχεται τα πυρά του πράκτορα της ICE. Οπως ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, το βίντεο φαίνεται να προέρχεται από το κινητό του αξιωματικού Τζόναθαν Ρος ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα.

Το νέο βίντεο από το συμβάν στη Μινεάπολη:

Οι διάλογοι

«Εντάξει, φίλε», λέει η Γκουντ σε έναν πράκτορα. «Δεν είμαι θυμωμένη».

Ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να περπατά προς την πλευρά της οδηγού του οχήματος και διατάζει την Γκουντ να βγει.

«Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ….ο αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει ο πράκτορας.

Στη συνέχεια, η Γκουντ κάνει όπισθεν με το όχημα, πριν το μετακινήσει προς την κατεύθυνση του πράκτορα. Ακούγεται να λέει “ουόου” πριν ακουστούν πυροβολισμοί.

Έπειτα, το όχημα της 37χρονης συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι τοπικές αρχές, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, έχουν αποκλειστεί από την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της, την οποία διεξάγουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές αρχές και κυρίως το FBI.