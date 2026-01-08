Έντονες διαδηλώσεις ξέσπασαν στους δρόμους της Μινεάπολης, μετά τη δολοφονία της 37χρονης ποιήτριας και μητέρας τριών παιδιών, Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε όταν αστυνομικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ την πυροβόλησε μέσα στο αυτοκίνητό της.

Από το πρωί της 8ης Ιανουαρίου 2026, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τη Μινεάπολη. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την δολοφονία της γυναίκας, ενώ δεν έλειψαν τα επεισόδια έξω από το ομοσπονδιακό κτήριο, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής συνελήφθη κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με ένοπλους αστυνομικούς. Το πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της ICE, καταγγέλλοντας την αστυνομική βία και τις επιχειρήσεις της υπηρεσίας.

Αντιδράσεις και αντικρουόμενες μαρτυρίες

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, η 37χρονη φέρεται να προσπάθησε να πατήσει με το όχημά της υπαλλήλους της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να ενεργήσει σε αυτοάμυνα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της Μινεάπολης χαρακτήρισε την πράξη του πράκτορα «απερίσκεπτη», ενώ τοπικοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Γκουντ απλώς «φρόντιζε τους γείτονές της» όταν πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση.

🚨 ÚLTIMA HORA: Mineápolis, Minnesota, EEUU – Fuertes enfrentamientos afuera del centro de procesamiento del ICE federal de Minnesota después del tiroteo de Renne Good a manos del ICE. Fuente:pic.twitter.com/bWKuOyfhgB — Global Eye™️ (@GlobalEye_TV) January 8, 2026

Η παρουσία εκατοντάδων πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων κατά της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Παρόμοιες αποστολές έχουν αναφερθεί και σε άλλες αμερικανικές πόλεις.

Επεισόδια και τραυματισμοί

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα, με τους πολίτες να ζητούν την αποχώρηση των πρακτόρων από την πόλη. Σύμφωνα με ζωντανές μεταδόσεις, σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι αρχές κατέφυγαν στη χρήση βίας.

Πολλοί διαδηλωτές δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, καθώς έγινε χρήση χημικών μέσων για τη διάλυση του πλήθους.

Πολιτικές αντιδράσεις και κοινωνική ένταση

Σε ανάρτησή του στο X, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance ανέφερε: «Μπορείτε να αποδεχτείτε ότι ο θάνατος αυτής της γυναίκας είναι μια τραγωδία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι μια τραγωδία που προκάλεσε η ίδια». Συμπλήρωσε δε: «Μην παρεμβαίνετε παράνομα στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και μην προσπαθείτε να πατήσετε τους αστυνομικούς μας με το αυτοκίνητό σας. Είναι πραγματικά τόσο απλό».

Correct. You can accept that this woman’s death is a tragedy while acknowledging it’s a tragedy of her own making. Don’t illegally interfere in federal law enforcement operations and try to run over our officers with your car. It’s really that simple. https://t.co/4k4KFjfsRZ — JD Vance (@JDVance) January 8, 2026

Το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, καθώς οι εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών από την αστυνομία αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που προκαλεί κοινωνική οργή.

Η δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ σημειώθηκε μόλις ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου το 2020 έχασε τη ζωή του ο Τζορτζ Φλόιντ από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν, γεγονός που είχε πυροδοτήσει παγκόσμιες κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.