Η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ είναι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στη Μινεάπολη, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ομοσπονδιακοί και τοπικοί αξιωματούχοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE στη νότια Μινεάπολη. Οι πράκτορες φέρονται να επιχειρούσαν συλλήψεις, όταν η Γκουντ φέρεται να προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το όχημά της ως όπλο εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας ομοσπονδιακός πράκτορας να ανοίξει πυρ «σε αυτοάμυνα».

Η Γκουντ τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ το όνομα του πράκτορα που πυροβόλησε δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο πρώην σύζυγος της Γκουν, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας των παιδιών τους, είπε ότι η 37χρονη είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι με τον τωρινό σύντροφό της, όταν συνάντησαν μια ομάδα πρακτόρων της ICE σε ένα μπλόκο.

Μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης επιβεβαίωσαν την ταυτότητα της Γκουντ σε κοινή δήλωσή τους, χαρακτηρίζοντάς την «μέλος της κοινότητάς μας» και ζητώντας από την ICE να αποχωρήσει από την πόλη.

«Σήμερα το πρωί, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μέλος της κοινότητάς μας», ανέφεραν οι δημοτικοί σύμβουλοι. «Όποιος σκοτώνει κάποιον στην πόλη μας αξίζει να συλληφθεί, να διερευνηθεί και να διωχθεί με όλη τη σφοδρότητα του νόμου».

Τα μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν τη στήριξή τους στην κοινότητα των μεταναστών, κατηγορώντας τις ομοσπονδιακές αρχές ότι έφεραν «χάος και βία» στη Μινεάπολη και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με τις πολιτειακές αρχές για την προστασία των κατοίκων.

Ποια ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, δήλωσε στην εφημερίδα The Minnesota Star Tribune ότι η κόρη της ζούσε στις Τουίν Σίτις με τον σύντροφό της και πως η οικογένεια ενημερώθηκε για τον θάνατό της αργά το πρωί της Τετάρτης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια γυναίκα που δηλώνει πως είναι η σύζυγος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ να ξεσπά σε λυγμούς, φωνάζοντας «είναι δικό μου φταίξιμο».

«Είναι τόσο ηλίθιο» που σκοτώθηκε, είπε η Γκάνγκερ στην εφημερίδα, προσθέτοντας: «Πιθανότατα ήταν τρομοκρατημένη».

Η ίδια τόνισε ότι η κόρη της δεν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά των πρακτόρων της ICE και τη χαρακτήρισε «ένα από τα πιο ευγενικά άτομα που έχω γνωρίσει ποτέ», περιγράφοντάς τη ως συμπονετική και αφοσιωμένη στη φροντίδα των άλλων.

Σύμφωνα με το Star Tribune, η Γκουντ είχε στο παρελθόν παντρευτεί τον Τίμι Ρέι Μακλίν Τζ., ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 36 ετών.

Το Politico αναφέρει ότι η Γκουντ ήταν μητέρα τριών παιδιών και είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεσότα. Σε φωτογραφία προφίλ στο Pinterest εμφανίζεται να χαμογελά κρατώντας στην αγκαλιά της ένα μικρό παιδί, ενώ στις αναρτήσεις της ασχολούνταν με τατουάζ, χτενίσματα και διακόσμηση σπιτιού.

Ο πρώην σύζυγός της, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας των παιδιών τους, δήλωσε ότι η Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι με τον σύντροφό της, όταν συνάντησαν ομάδα πρακτόρων της ICE σε έναν χιονισμένο δρόμο της Μινεάπολης, όπου είχαν μετακομίσει πέρυσι από το Κάνσας Σίτι του Μισούρι.

Σε ανάρτηση που φαίνεται να προέρχεται από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Γκουντ περιγράφει τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο, μητέρα και σκ…α κιθαρίστρια από το Κολοράντο» που ζει στη Μινεάπολη, προσθέτοντας το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου στο προφίλ της.

Το παρελθόν και η καλλιτεχνική της πορεία

Ανάρτηση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Old Dominion στο Facebook, σύμφωνα με το Fox News, αναφέρει ότι η Γκουντ, τότε γνωστή ως Ρενέ Μακλίν, είχε κερδίσει το βραβείο ODU College Poetry Prize Undergraduate 2020 για το ποίημά της «On Learning to Dissect Fetal Pigs».

Το πανεπιστήμιο επισήμανε ότι καταγόταν από το Κολοράντο Σπρινγκς και ήταν φοιτήτρια δημιουργικής γραφής στο ODU. Το έργο της είχε δημοσιευθεί σε λογοτεχνικές εκδόσεις, ενώ συν-παρουσίαζε ένα podcast με τον τότε σύζυγό της.